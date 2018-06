Die ganze Schule ist in die Vorbereitung des Schulfestes, das am 8. Juni über die Bühne geht, involviert. Derzeit proben die Schüler eifrigst für das Musical, das sie erstmals beim Schulfest aufführen werden.

„Das Jubiläum Erste Republik hat die Bildungsdirektion als Schwerpunkt für die Schulen ausgerufen“, beschreibt Isabella Radatz-Grauszer, Direktorin der Volksschule Steinbrunn-Zillingtal, den Hintergrund für die Schulveranstaltung und ergänzt: „Und da haben wir uns gedacht, ob wir nicht in diese Richtung ein Musical einstudieren wollen.“

Gesagt, getan. Die Lehrerin Ljuba Kelava hat sich daran gemacht und den Text für die Lieder des Musicals in Hinblick auf die Schulveranstaltung geschrieben. „Es wird sicherlich eine ganz tolle Sache“, freut sich Volksschuldirektorin Radatz-Grauszer auf die Aufführung vor Publikum.

Damit dann am 8. Juni alles perfekt sitzt, wird immer wieder in Kleingruppen geprobt. „Das passiert immer zwischendurch“, erzählt die Direktorin, der natürlich wichtig war, dass alle Schüler in die Produktion miteingebunden sind. „Dadurch soll das Zusammengehörigkeitsgefühl noch mehr gestärkt werden“, wünscht sie sich. Schließlich forciert sie eine Schule zum Wohlfühlen.