Die Aufregung und Diskussion rund um die Mietverträge am Steinbrunner See reißt nicht ab. Entgegen des anonymen Schreibens, das der BVZ vorliegt, (die BVZ berichtete), worin es laut Seepächtern um eine Erhöhung der Miete ab 2021 um das Vierfache geht, stellen Bürgermeister Thomas Kittelmann (ÖVP) und die ÖVP-Gemeinderäte die Zahlen und Fakten klar: „Der Steinbrunner Gemeinderat hat gemäß der einstimmigen Empfehlung einer überparteilichen Arbeitsgruppe des Gemeinderats, der Repräsentanten aller Parteien angehörten unter anderem auch die Liste Steinbrunner Pächter, im Rahmen eines einstimmigen Beschlusses festgelegt, den bestehenden Mietern am Steinbrunner See einen neuen Vertrag ab 1.1.2021 mit einem Mietzins in der Höhe von 2,90 Euro pro Quadratmeter – das sind bei einem Grundstück von 500 Quadratmetern 120,83 Euro pro Monat – und einer Gesamtlaufzeit von 20 Jahren anzubieten“, hält Bürgermeister Thomas Kittelmann (ÖVP) fest.

Demnach basiert der Betrag von 2,90 Euro pro Quadratmeter auf einem Gutachten eines gerichtlich beeideten Sachverständigen, der einen angemessenen Mietzins in der Höhe von 3,40 Euro pro Quadratmeter errechnet hat, und bedeutet eine Erhöhung um das 2,3 fache. „Für neue Mieter beträgt der Mietzins 3,40 Euro pro Quadratmeter ab 1.1.2021“, erklärt Kittelmann.

Er und alle Steinbrunner Gemeinderäte sehen die Erhöhung als faires und angemessenes Angebot und nach 20 Jahren mit sehr günstigen Mietzinsen eine sozial verträgliche Erhöhung. Das Angebot gilt, so Kittelmann, grundsätzlich für die im Eigentum der Gemeinde befindlichen Grundstücke und auch für jene Parzellen, die auf 14 Grundstücken liegen, die im Eigentum von 19 Privateigentümern stehen. Da die Gemeinde Steinbrunn die Grundstücke von den Privateigentümern pachtet und an die Seesiedler weitervermietet, muss noch die Zustimmung von den Privateigentümern zur Verpachtung der genannten Grundstücke an die Gemeinde erfolgen.

„Diesbezüglich liegt ein Angebot der Gemeinde an die Privateigentümer vor, das aber noch nicht angenommen wurde. Sollte dieses Angebot bis Mitte nächsten Jahres nicht angenommen werden, wird die weitere Verwaltung der im Privateigentum stehenden Grundstücke auf die Privateigentümer übertragen. Diese werden dann auch selbstständig die jeweiligen Mietverträge mit den Mietern verhandeln“, schreibt der Bürgermeister und ergänzt: „Zusammenfassend möchten wir festhalten, dass wir als Gemeinde Steinbrunn weder Partei für die Privateigentümer noch die Mieter ergreifen, sondern ausschließlich im Interesse aller Steinbrunnerinnen und Steinbrunner handeln. Wir wollen im Sinne aller langfristig die Nutzung und Erhaltung der Siedlung am Steinbrunner See absichern.