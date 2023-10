Was, wenn bei der Geburt kein neues Leben entsteht? Hebamme erzählt

Für viele Paare ist die Erfüllung des Kinderwunsches eine Geduldsprobe. Monate können sich in Jahre verwandeln, und die Ungewissheit kann quälend sein. Moderne Schwangerschaftstests können bereits sehr früh die ersehnte Bestätigung liefern. Die Herzen der werdenden Eltern füllen sich mit Vorfreude, sie sehen sich schon als stolze Eltern und schmieden Pläne für die Zukunft.

Dann geschieht das Unerwartete und die Schwangerschaft findet ein tragisches Ende. Es spielt keine Rolle, ob der Herzschlag des Kindes bereits gehört wurde oder wie weit die Schwangerschaft fortgeschritten war; das Herz der Eltern zerbricht in tausend Stücke. Denn auch wenn das Kind noch so klein war, haben die Eltern sich bereits auf das kommende Leben gefreut. Besonders in den frühen Stadien der Schwangerschaft stoßen Betroffene oft auf Unverständnis in ihrem sozialen Umfeld - sei es von Familie, Freunden oder Bekannten. Man versteht nicht, warum die Eltern so traurig sind, und es kommt häufig zu Äußerungen wie: "Das Kind hat ja eh noch nicht gelebt." Das Umfeld zeigt Anteilnahme und versucht, Trost zu spenden, mit Sätzen wie: "Sei froh, dass Du schon ein gesundes Kind hast" oder "Du kannst ja wieder schwanger werden." Doch allzu oft sind diese Worte unglücklich gewählt, und die Betroffenen fühlen sich missverstanden.

Die erfahrene Hebamme Sonja Kabrt aus dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt hat bereits Familien auf ihrem schweren Weg nach Totgeburten und Spätaborten begleitet und kennt die tiefe Trauer, die diese Verluste mit sich bringen. Sie sagt: "In dieser herausfordernden Phase ist es für mich und meine Kolleginnen von großer Bedeutung, Eltern mit Sensibilität zu unterstützen und ihre Emotionen und Bedürfnisse zu achten. Es gibt Momente, die uns so berühren, dass uns die Tränen kommen.“

Sonja Kabrt ist leitende Hebamme und Stationsleiterin auf der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt. Foto: babysmile

Besonders die Mütter neigen dazu, sich selbst die Schuld für das Unglück zu geben. Sie stellen sich selbst quälende Fragen: "Hätte ich das oder jenes nicht gemacht?" oder "Ich hätte spüren müssen, dass es meinem Baby nicht gut geht." „Eine Vielzahl von Störungen kommen als mögliche Ursache in Frage. Trotz aufwendiger und detaillierter Abklärung kann oft kein Grund gefunden werden. Auch dies ist oft sehr belastend für die Frauen“, betont Primarärztin Dr. Ingrid Steindl.

„In unserem Krankenhaus in Eisenstadt sind wir uns der Sensibilität und der emotionalen Belastung bewusst, der sich die Familien stellen müssen, die ein Sternenkind verabschieden müssen", sagt Dr. Ingrid Steindl, die Leiterin der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe. Sie betont die Bedeutung einer einfühlsamen Begleitung und fügt hinzu: "Eine Fehl- oder Totgeburt ist für Eltern stark traumatisierend. Empathie und Verständnis helfen ihnen, den Tod ihres Kindes besser zu verarbeiten."

Prim. Dr. Ingrid Steindl ist Vorstand und Fachärztin der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt Foto: babysmile

Sonja Kabrt möchte den betroffenen Frauen Mut machen: "Es ist wichtig zu betonen, dass sie keine Schuld tragen und keinerlei Einfluss auf die Situation hatten. Es ist entscheidend, sich die notwendige Zeit für den Trauerprozess zu nehmen und Unterstützung in Anspruch zu nehmen, wenn dies erforderlich ist." Und sie hat auch eine Botschaft an das Umfeld: "Geben Sie der betroffenen Familie Raum für ihren Trauerprozess und vermeiden Sie gängige Floskeln. Zeigen Sie sich einfühlsam und bieten Sie an, für sie da zu sein, indem Sie ein offenes Ohr haben."

Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt erhebt seine Stimme, um das Thema "Sternenkinder" nicht zu tabuisieren, sondern offen darüber zu sprechen und die Familien bestmöglich zu unterstützen. Aus diesem Grund wird in diesem Jahr anlässlich des "Weltgedenktags für Sternenkinder" ein Thementag im Krankenhaus stattfinden, um diese Seelen zu ehren und ihre Geschichten zu teilen.

In einer Welt, die oft nach Antworten sucht, wo es keine gibt, ist es wichtig, Raum für Trauer, Mitgefühl und Gemeinschaft zu schaffen. Denn diese Sternenkinder, so kurz ihr Leben auch war, haben tiefe Spuren in den Herzen ihrer Eltern hinterlassen, die für immer leuchten werden.