Großhöflein: Heidenreich will nächste Amtszeit

Bei der Stichwahl am Sonntag entscheidet sich, ob Bürgermeister Heinz Heidenreich eine dritte Periode im Amt bleibt oder ob Maria Zoffmann die Gemeinde „drehen“ kann.

„Das ist die dritte Stichwahl bei meiner dritten Kandidatur. Stichwahlen sind also bereits Teil des Wahlkampfes“, sieht der Titelverteidiger keinen nennenswerten Unterschied zum „normalen“ Wahlkampf. Er und sein Team setzen vor allem auf persönliche Gespräche, um „auf die Erfolge der letzten fünf Jahre hinzuweisen und für positive Stimmung zu sorgen“. Punkten will Heidenreich mit seinem „unermüdlichen Einsatz in den letzten acht Bürgermeisterjahren und die so erlangte Erfahrung in der Kommunalpolitik“.

Seine Herausfordererin hofft unterdessen auf „breite Unterstützung über alle Parteigrenzen hinweg.“ Auch ein Personenkomitee hat Zoffmann im Rücken. „Ich bin fest in Großhöflein verankert und stehe für eine respektvolle und konstruktive Zusammenarbeit“, rührt sie die Werbetrommel.

Von den zwei Bürgerlisten kommt keine Empfehlung. Das Wahlrecht solle aber wahrgenommen werden (BfG) und es gebe auch die Option keinen der beiden Kandidaten zu wählen (FLG).

