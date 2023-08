Ab in den Süden: Störche bereit für den Abflug

Über den Dächern der Storchenstadt nimmt der Flugverkehr langsam ab - zumindest der unmotorisierte. Die fliegenden Stadtpatrone in Rust und im ganzen Burgenland machen sich derzeit bereit für den Flug in den Süden. Viele sind schon abgereist: den Anfang machen immer die jüngeren Störche, dann folgen die Älteren und zuletzt fliegen die Jüngsten in den Süden.

Über den Dächern der Ruster Altstadt wurde heuer wieder fleißig am Storchennachwuchs gebastelt. Foto: BVZ/Archiv, Wagentristl

Ungewöhnlich war heuer, dass die Störche nicht nur in ein bis zwei, sondern gleich in vier Tranchen mit größeren zeitlichen Abständen in Rust eintrafen. Für die Spätankömmlinge könnte es knapp werden: Wenn die Eltern zu spät mit der Brut starten und die Küken zu spät schlüpfen, werden die Vögel oft nicht rechtzeitig flugfähig, um vor dem Winter abzureisen. Die allerjüngsten Störche müssen aber im Burgenland überwintern, erklärt Rudolf Karassowitsch, Leiter der Storchenstation in Rust.

Aufwärtstrend bei den Brutzahlen hält an

Dann sind die Tiere auf Hilfe des Storchenvereins angewiesen, der in der kalten Jahreszeit zufüttern muss - was natürlich mit Arbeit und erheblichen Mehrkosten für den Verein verbunden ist.

Das markante Geklapper mit dem Schnabel zur Begrüßung der Partner ist mit ein Grund, warum die Störche bei Romantikern so hoch im Kurs liegen - und natürlich die Nest- und Partnertreue. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Die Brutbilanz heuer fällt jedenfalls positiv aus: 23 Storchenpaare setzten 45 Jungstörche in die Welt. Auch in der Pflegestation war heuer einiges los. 17 verletzte Störche musste das Team um Rudi Karassowitsch aufpäppeln, 16 davon konnten bereits wieder ausgewildert werden. „Beim letzten Kandidaten wissen wir noch nicht, wie es ausschaut - derzeit ist sein verletzter Flügel noch verbunden“, berichtet der Storchenexperte.

BirdLife: Burgenland Nummer eins für Weißstörche

Die NGO BirdLife weist in ihren jährlichen Berichten ebenfalls auf die guten Zahlen hin - vor allem im Burgenland. Mit 137 „Horstpaaren“ waren die rot-goldenen Weißstörche 2022 Nummer eins in Österreich und machen einen enormen Anteil der 447 Storchpaare und 1.021 Jungtiere aus. Im Schnitt brachte ein Brutpaar 2,3 Storchbabys zur Welt.

Storchenstadt Starkregen setzte den Ruster Babystörchen zu

Heuer machte der Regen in der Brutzeit allerdings Probleme, erklärt Expertin Eva Ranner-Karner von BirdLife: „Zum Glück hat die lange Schlechtwetterperiode im Mai und Anfang Juni zumindest in Ostösterreich nicht zu vielen Jungvögeln das Leben gekostet. Vor allem in der ersten Junihälfte, wenn die Jungvögel noch klein sind, können sich längere Schlechtwetterperioden fatal auswirken.“

Besonders erfreut zeigen sich die Experten über neu- und wiederbesiedelte Nester im Burgenland und der Steiermark. Der Negativ-Trend, der in den 60er-Jahren einsetzte, scheint damit nun endgültig umgekehrt.