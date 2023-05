Die ersten Ruster Baby-Störche sind geschlüpft

Stolze 23 Storchenpaare haben sich heuer für die warme Jahreshälfte in Rust niedergelassen. Damit stellten die fliegenden Stadtpatrone einen neuen Rekord auf, so viele Brutpärchen bastelten noch nie über den Dächern der Freistadt. Noch nie haben so viele Storchenpaare in der Freistadt Rust gebrütet.

Zur Wochenmitte war es nun so weit: die ersten waschechten Ruster Störche sind da. „Am Rathaus sind die ersten Kücken geschlüpft“, teilt der Storchenverein mit, der sich um die majestätischen Zugvögel und deren Nester kümmert: „Wie viele es genau sind, weiß noch niemand. Da kommt manchmal ein Köpfchen hoch, mehr sieht man noch nicht. Bei den anderen Storchenpaaren dürfte es auch nur noch eine Frage von Tagen sein, bis der Nachwuchs da ist.“

