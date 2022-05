Eröffnung in Rust: Da klappert der Storch vor Freude

Vollbild

Eröffnung. Obmann Josef Karassowitsch, Vize-Bürgermeisterin Lucia Drawitsch, Bürgermeister Gerold Stagl, Landeshauptmann Stellvertreterin Astrid Eisenkopf, Gemeinderat Christian Riess und Vize-Bürgermeister Georg Seiler. Hauptwohnsitzler. Fünf „Winterstörche“ sind Dauergäste in der Storchenstation. Sie sparen sich den mühsamen Weg in den Süden und bleiben lieber das ganze Jahr in Rust. Ehrenbürger. Lydia und Rudolf Karassowitsch senior pflegten 1987 einen Storch, der gegen ihre Hauswand geflogen war. Da ihnen die Ruster von da an laufend Störche zur Pflege brachten, schufen sie die Storchenstation. Solidarisch. Die Bauhofmitarbeiter unterstützen ihren Kollegen und Storchenstation-Leiter Rudolf Karassowitsch junior ehrenamtlich beim Bau der Station. Pflegestation. In der Storchenstation werden kranke und verletzte Störche behandelt, betreut und in den meisten Fällen wieder ausgewildert. Dieser Storch ist schon auf dem Weg der Besserung.

