Bereit für die Sommerstörche

Zu Wochenbeginn stand für das Team des Storchenvereins Rust wieder der jährliche Nesterputz am Programm. Mit einem eigens angekarrten Kranwagen bereiteten die Gemeindemitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer, oft in Personalunion, die Sommerresidenzen der Störche für den heurigen Sommer vor. Geputzt wurden dabei neben knapp 30 Nestern in Rust auch jeweils drei in den Nachbargemeinden Oslip, Oggau und Mörbisch.

Ein neues Nest steht seit Kurzem auch auf dem Aussichtsturm neben der Storchenpflegestation bei der Seewiese. Die fliegenden Stadtpatrone ließen sich nicht lange bitten, erzählt Obmann Igor Smrtnik: „Ein Paar unserer Winterstörche hat das Nest gleich ausprobiert.“ In der Storchenstation sind aktuell acht Störche auf Pflege angewiesen und verbrachten daher den Winter in Rust. Dazu kommen noch drei Freiflieger, die im Winter ebenfalls gefüttert werden wollen.

Die Trockenheit halte die Störche jedenfalls nicht vom Sommeraufenthalt am Neusiedler See ab: „Wenn sie gepflegt sind, finden die Störche auch auf trockeneren Wiesen Futter. Andernfalls müssen sie eben etwas weiter Richtung See wandern“, so Smrtnik.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.