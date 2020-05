In der Diskussion um die Abberufung des Dompfarrers Pater Erich durch den Kalasantiner-Orden in eine andere Pfarre in Niederösterreich meldet sich nun der Bischof zu Wort.

In einer gemeinsamen Stellungnahme von Kalasantiner-Generalsuperior Pater Clemens, Bischof Ägidius Zsifkovics, Generalvikar Martin Korpitsch und Bischofsvikar Lorenz Voith kritisierten diese, dass Pater Erich die Gläubigen der Dompfarre nicht rechtzeitig von seiner Abberufung unterrichtet hatte, was nun zu „Verärgerung“ geführt habe.

Pater Erich selbst sei bereits 2019 von der Abberufung unterrichtet worden. Er sei auch gebeten worden, diese Abberufung der Pfarre mitzuteilen. „Wie sich nun zeigte, hat P. Erich diese Information unterlassen und in einer vor kurzem versandten Pfarrnachricht seine Versetzung als überraschende, für Verärgerung sorgende Neuigkeit dargestellt“, heißt es in der Stellungnahme weiter.

Bischof: „Keine Einflussnahme!“

Grund für die Abberufung sei gewesen, dass sich die Zusammenarbeit von Pater Erich mit mehreren Dienststellen über die Jahre als „konfliktreich“ erwiesen habe.

Der sowohl von Pater Erich als auch vom zurückgetretenen Pfarrgemeinderat geäußerte Vorwurf, dass Bischof Zsifkovics im Hintergrund die Abberufung vorangetrieben haben, „entbehrt jeglicher Grundlage und muss zurückgewiesen werden“.

Anmerkung: In der Print-Ausgabe war zu lesen, dass "der Regens des Priester-Seminares Hubert Wieder" den Protest unterstütze. Der tatsächliche zuständige Leiter (Subregens) der Diözese Eisenstadt im Priesterseminar Bischofsvikar ist aber P. Lorenz Voith - er ist Unterzeichner der oben zitierten Richtigstellung des Bischofs und Generalsuperiors. Wir bitten diese Ungenauigkeit zu entschuldigen.