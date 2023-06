VS Wimpassing als Bezirkssieger im Landesfinale

Der SUMSI Cup ist eine Fußballmeisterschaft für Volksschulen im Burgenland. Gespielt wird nach den Regeln der U10 in Mannschaften zu je vier FeldspielerInnen und einem Tormann oder einer Torfrau. Die Matches dauern jeweils zehn Minuten. Beim Bezirksfinale in Breitenbrunn kickten insgesamt 24 Volksschul-Mannschaften aus der Stadt Eisenstadt und dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung. Als beste Mannschaft des Tages erwies sich jene der Volksschule Wimpassing, die den Bezirk auch beim Landesfinale am 13. Juni (Ersatztermin: 15 Juni) in Oberpullendorf vertreten wird.

Feuerten die sportbegeisterten VolksschülerInnen an: die Ortschefs Werner Huf (Müllendorf), Helmut Hareter (Breitenbrunn, 3.v.l.), Harald Neumayer (Purbach, 2.v.r.) und Rita Stenger (Siegendorf, r.) sowie Nachwuchsreferentin Gabriele Pinter (2.v.l.) und Landes-Vize Astrid Eisenkopf. Foto: Büro Eisenkopf

