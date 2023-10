Getränkeautomat am Wulkaprodersdorfer Bahnhof aufgebrochen

Wegen mehrerer Delikte, darunter Einbruchsdiebstähle und Körperverletzungen, musste sich ein aus Polen stammender Angeklagter vorige Woche vor Gericht verantworten.

Am 15. April 2023 hatte sich der arbeitslose polnische Staatsbürger am Bahnhof in Wulkaprodersdorf aufgehalten.

Offenbar hatte er damals Durst verspürt: Er ergriff einen Hemmschuh, der am Bahnhofsgelände zum Abbremsen von Waggons dient, und schlug mit diesem schweren Metallgegenstand das Fenster des Getränkeautomaten ein.

Getränke im Wert von € 10,80 gestohlen

Danach entnahm der Mann fünf Energydrinks und einige Softdrinks in Petflaschen aus dem Automaten. Der Wert der gestohlenen Ware betrug 10,80 Euro.

Weitere Straftaten beging der Mann am 11. und 17. April in Wien. Am 17. April hatte er einem Mann einen Faustschlag versetzt.

Vor Gericht bekannte sich der Mann schuldig. „Ich bin Mechaniker und habe in Hamburg gearbeitet“, berichtete er. Seit zwei Jahren sei er bis auf Gelegenheitsarbeiten am Bau ohne Beschäftigung.

In Deutschland wurde der Pole bereits dreimal verurteilt.

Täter mit Alkoholproblem

Sein Verteidiger wies daraufhin, dass sein Mandant ein Alkoholproblem habe und die ihm vorgeworfenen Straftaten unter Alkoholeinfluss begangen habe.

„Ich kam wegen der Arbeit her, dann lernte ich am Bahnhof ein paar Leute kennen und so ist es gelaufen“, berichtete der Angeklagte.

Jener 56-jährige Mann, dem der Angeklagte in Wien einen Faustschlag versetzt hatte, war zu seiner Zeugeneinvernahme nicht gekommen.

Die Richterin wollte sich aber ein Bild von den durch den Schlag verursachten Verletzungen machen, da dies einen Einfluss auf die Strafe haben könnte. Der Prozess wurde daher vertagt, der Zeuge wird nochmals zu einer Aussage am Landesgericht Eisenstadt vorgeladen.