Viele Zuschauer bei Wulkaprodersdorfer Nachwuchs-Turnier

Am 1. Mai fanden zahlreiche Matches jeglicher Altersgruppen statt. In der Kantine am Wulkaprodersdorfer Sportplatz wurde für Speis und Trank gesorgt. Viele Zuschauer feuerten den ganzen Tag ihre Teams an. Um 16:30 Uhr beendete die Wulkaprodersdorfer U14 gegen Eisenstadt mit 4:6 den spannenden Tag am Sportplatz.

