Jugendfeuerwehr Stotzing gegründet

Am Sonntag, 7. Mai, stand die Feuerwehr in Stotzing im Mittelpunkt. Schon am Morgen ging es mit der traditionellen Floriani-Prozession los. Am Nachmittag lud die Feuerwehr die Einheimischen zum Tag der Feuerwehr ein. Dort wurden die Besucherinnen und Besucher bestens mit Getränken und Speisen versorgt. Weitere Highlights waren eine Vorführung der Kinder und Jugendlichen, Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto, Zielspritzen mit einem C-Schlauch und eine Besichtigung des Feuerwehrhauses.

„Der Tag der Feuerwehr ist dafür da, die Jugend zu fördern. Man ermöglicht ihnen in einer kurzen Zeit in den Beruf hineinzuschnuppern und ebenfalls beantworten wir gerne Fragen zu Einsätzen oder anderen Übungen“, betont der Stotzinger Feuerwehrkommandant Toni Lehner die Bedeutung des Tages.

„Habe eigentlich nur mit fünf Kindern gerechnet - jetzt sind es 16“

Eine freudige Nachricht konnte Lehner auch übermitteln: Stotzings erste Jugendfeuerwehr wurde gegründet. Die Kinder und Jugendlichen stellten sich namentlich vor und man sah den Stolz der Eltern und des Feuerwehrkommandanten in den Augen.

„Heuer haben wir die Jugendfeuerwehr erstmalig gegründet. Der Andrang ist groß. Ich habe rund fünf Kinder erwartet, im Endeffekt sind jetzt 16 Kinder mit dabei. Ich bin sehr stolz darauf“, freute sich Lehner im BVZ-Gespräch.

Seine Florianis haben rund 15 Einsätze pro Jahr, dabei sind Brand und Technik gemischt, gibt Lehner aus seiner langjährigen Erfahrung preis: „Klar gibt es ab und zu Brände oder andere Einsätze, über die man in den nächsten Tagen noch spricht, doch glücklicherweise, war ich noch bei keinem allzu gravierenden Einsatz dabei.“

