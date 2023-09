Um 13.30. Uhr war die offizielle Eröffnung des Tag des Sports in Eisenstadt. Der Moderator Michael Pimiskern führte durch die Veranstaltung und gab einleitend das Wort an Bürgermeister Thomas Steiner und den 1. Vize-Bürgermeister Istvan Deli. In ihrer Begrüßungsrede lobten die beiden das umfangreiche Sportangebot Eisenstadts und das Engagement der zahlreichen Vereine, die an diesem Tag ins Rampenlicht gestellt wurden. Anschließend durften die Besucher bei den durchwegs motivierten, gut gelaunten Vereinsvertretern alle Sportarten ausprobieren.

Schwimmen, Tanzen, Judo, Inlinehockey, Handball, Turnen und vieles mehr standen an der Tagesordnung. Die Teilnahmebereitschaft war vor allem bei den jungen Besuchern enorm und so freuten sich die Vereine am Abend über zahlreiche Neuanmeldungen. Bei der Abschlussfeier am Abend gab es ein Gewinnspiel, bei dem - wie kann es anders sein - tolle Sportpreise verlost wurden. Bis weit in den Abend wurden der Sport und seine Ausübenden gefeiert.