„Dai mi dai“ - Gib es mir!

„Dei mi Dei“ - wer kennt es nicht, das wunderschöne kroatische Volkslied? Dieses und mehr durfte man am Samstag Abend beim einmal jährlich stattfindenden Tamburica-Heurigen hören. Jedes Jahr wird eine Tamburica-Gruppe aus einem anderen kroatischen Dorf eingeladen. Heuer waren die Nikitscher zu Gast und fanden großen Anklang. Kein Platz war mehr frei, das halbe Dorf erfreute sich an den melancholischen Klängen und an den dazu vorgetragenen Tanzvorstellungen. Bunte Trachten, Melodien, die zu Herzen gehen und eine einzigartige Möglichkeit, Wein zu transportieren, die es nur bei uns im Burgenland gibt - all das konnte man staunend bewundern.