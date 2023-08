Der lauschige, menschengefüllte Innenhof des Csellos bot am Donnerstag, den 24.8. der Osliper Tamburica eine Bühne. Ohne zu reservieren ist es so gut wie unmöglich an den wöchentlich stattfindenden Tamburica-Abenden einen Sitzplatz zu ergattern, so fasziniert ist das Publikum von diesen Folkloredarbietungen. Es müssen die melancholischen Klänge sein, die Trachten, die an eine längst vergangene Zeit und entfernte Orte erinnern und natürlich - für die, der der kroatischen Sprache mächtig sind, die liebevollen Texte. Nächste Woche spielen noch die Wulkaprodersdorfer auf und eventuell am 7.9. die Trausdorfer.

Vollbild Mehr aus Eisenstadt Tamburica Tamburica-Klänge im Csello Entpflichtung „Bleibt bewahrt, Freunde ...“ Sommerfest Sommerfest am Steinbrunner See Mehr Top-Stories Todesstrecke S4-Schnellstraße: Verkehrssicherheitsgipfel im Ministerium Drogenprozess Acht Monate „brav“, dann wieder am Dealen Mit Umfrage! Vom Golser Volksfest zur

Inform nach Oberwart FB Szilvia und Oliver Horvath mit Sohnemann Dimitri von der Osliper Tamburica Wie im Märchen ... Die Osliper Tamburica - eine eingespielte Truppe Hubert Hausberger, Rudi und Silvia Kreppenhofer und Martha Klocker waren begeistert von den kroatischen Melodien Werner Kornmayer, Luigi und Gaby Gilly und Ulli Kornmayer beim Zuprosten Oliver Horvath, Mayer Markus und Tom Dampfhofer weigerten sich zu tanzen Gerti Steiger in inniglicher Umarmung mit ihrem Mann Josef Elsbeth Jörgensen, Nina Mayer, Josef und Gerti Steiger, Viktor Fertsak und Tom Dampfhofer unterhielten Besuch aus Dänemark Maria und Johannes Nemec stimmten sich mit einem Spritzer und einem Bier ein Hilde "die Wilde" Frank führte ihre Enkelin Celine Müller und Hündin Lola aus Dimitri Horvath und Vanja Hauptmann - die jüngsten Mitglieder der Osliper Tamburica Aneta, Jenny, Andrea, Tamara und Karin entschieden sich ohne männliche Begleitung den Abend zu verbringen Roman Leschitz und Harald Brunner versuchten mitzusingen Angelika Billes und Kurt kuschelten als Rücken an Rücken-Nachbarn Nina Mayer (BVZ) und Viktor Fertsak freuten sich über die Begegnung mit Inge Jahoda Szilvia Horvath und Nadine Jörgensen hatten es als Osliperinnen nicht weit Christine und Norbert Haagen sind treue Csello-Gäste Hermann und Ilse Thurner genossen den romantischen Sommerabend Ein Tänzchen zu "Lip moje" Volles Haus im Csello 1 /22 Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Anzeige Tamburica Tamburica-Klänge im Csello . Wie jeden Donnerstag veranstaltete das Csello auch diese Woche am 24.8. einen Tamburica-Abend. Die Osliper waren an der Reihe, ihr Können unter Beweis zu stellen.