„Alexa, öffne Familypark“

Der Familypark in St. Margarethen im Burgenland zieht jedes Jahr tausende Besucherinnen und Besucher an. Vor allem die Kinder freuen sich, gemeinsam mit Maskottchen Filipo im Park auf Entdeckungsreise zu gehen. Wer sich vor dem Besuch schon darauf vorbereiten will, der kann jetzt eine Anwendung des Sprachassistenten Alexa nutzen. Mit dem neuen Familypark Alexa Skill kann man nicht nur nützliche Infos zum Park erhalten, sondern auch lustige Features mit Parkmaskottchen Filippo entdecken. Der Skill ist durch erstmaliges Abrufen aktivierbar und ebenso im Alexa Skill Store kostenfrei erhältlich.

Abenteuer mit Filipo erleben

Filippo holt durch den Alexa-Familypark Skill kleine Fans auch zuhause in die Welt des beliebten Freizeitparks, wo sie gemeinsam mit vielen bekannten Figuren aus dem Park wunderbare Abenteuer erleben können. Die erste Hörbuch-Geschichte „Der goldene Regen“ erzählt in neun Episoden von einem mysteriösen Geschehnis am Bauernhof. Nun ist Filippos detektivisches Können gefragt, um seinen Freunden aus der Patsche zu helfen.

Alle Fragen vorab beantworten lassen

Weiters beantwortet die Anwendung die häufigsten Fragen zu Ticketpreisen, Öffnungszeiten, Attraktionen und Events im Park. Das Besondere sind aber die weiterführenden Fragen. Damit kann man den neuen Familypark Jingle mit Ohrwurm-Garantie anhören oder sich von Filippo einen Witz erzählen lassen. Aber auch ein Ständchen singt Filippo auf Wunsch für Geburtstagskinder. Filippo hat also für seine Fans also einiges auf Lager. Insgesamt kann Alexa bis zu 59 Befehle ausführen bzw. Fragen beantworten.

Entwickelt wurde der Skill in Zusammenarbeit mit appello Onlinemarketing, einer Werbeagentur aus Biedermannsdorf. „Nachdem der Anteil der Sprachsuche in den letzten Jahren stetig zunahm, sahen wir hier eine zusätzliche Chance der Differenzierung für den Familypark”, erklärt Ivonne Brühl, Projektmanagerin bei appello. „Der Familypark reiht sich damit unter die ersten Freizeitparks der Welt ein, die Alexa als Marketinginstrument nutzen und befindet sich mit Größen wie Disney und Universal in bester Gesellschaft.“