Die Mitarbeiter mussten das Gebäude verlassen, die Feuerwehr war sofort beim Landhaus und prüfte die Situation. Das Gebrechen war rasch behoben, alle konnten inzwischen wieder ins Haus, hieß es zur APA.

Die Brandmeldeanlage schlug kurz vor 9.00 Uhr an. Wie sich herausstellte, sorgte ein Defekt an einem Notstromaggregat im Keller für eine leichte Rauchentwicklung. Die Beschäftigten des Amts der burgenländischen Landesregierung konnten wenig später wieder zurück an die Arbeitsplätze, viele seien derzeit ohnehin im Home-Office. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) war zu dem Zeitpunkt nicht im Haus, sondern unterwegs bei Terminen.