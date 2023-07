Grooven mit den Freunden des Eisenstädter Schlossparks .

„TEM:PEL - Der Park groovt“. Der Name war beim Fest der Freunde des Eisenstädter Schlossparks Programm. Mit DJs, Discokugel, Wein und Drinks fanden die Schlossparkfreunde einen guten Mix aus Chillen am Nachmittag und Party am Abend.