Klingenbacher Wirt: „96.000 statt 26.000 Euro Stromkosten im Jahr“

Werbung

Vorgezogene Indexanpassungen beim Strompreis von Wien Energie und EVN mit September hatten erst zu Monatsbeginn für Aufregung gesorgt – bei der Burgenland Energie würden die Preise vorerst gleich bleiben, wurde beruhigt, eine Erhöhung komme wie geplant im Jänner 2023.

Dass diese aber derart „utopisch“ ausfallen könnte, ließ den Besitzer des „Weinwirtshauses“, Michael Wlaschits – besser bekannt als „Schoko“ – kürzlich doch aus allen Wolken fallen: „Für Gas und Strom habe ich bisher 26.000 Euro jährlich bezahlt. Die Verträge laufen nun gegen Ende dieses beziehungsweise Anfang nächsten Jahres ab. Daher habe ich meinen Burgenland Energie-Berater gebeten: ,Rechne mir doch einmal aus, was mich das bei gleichbleibendem Verbrauch 2023 kosten würde.‘ Er kam auf 96.000 Euro, – das ist fast das Vierfache!“

Zwei Jahre Pandemie habe man eigentlich „ganz gut überstanden“, derartige Summen „bringen uns Wirte aber um, – wer soll das bezahlen?“ Zudem könne man ja auch die generelle Preisteuerung nicht so an die Gäste weitergeben, „wie wir es aus wirtschaftlicher Sicht eigentlich müssten, – das ist eine Gratwanderung“, klagt Wlaschits.

Das Lokal befindet sich bereits in dritter Generation im Besitz der Familie und hat sich „vom kleinen Dorf-Gasthaus zum 35-Zimmer-Hotel mit 12 Mitarbeitern entwickelt.“ Wlaschits will nicht den Energieversorgern den „schwarzen Peter“ zuschieben, gefordert sei die Politik, „sonst werden wir im kommenden Jahr in der Gastronomie eine ganz gewaltige Konkurswelle erleben.“

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.