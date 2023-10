Derzeit laufen die Finanzausgleichs-Verhandlungen (FAG) – was fordern Sie als Vizepräsident des Städtebundes?

Ich bin das erste Mal live dabei, der FAG ist eine Art Verteilungskampf, bei dem es um über 100 Milliarden Euro geht. Dessen grundsätzliche prozentuelle Verteilung soll verändert werden, 20 Prozent gehen in Richtung der Städte und Gemeinden, unsere Forderung war, diesen Prozentsatz zu erhöhen. Das wurde in den ersten Verhandlungsrunden nicht euphorisch aufgenommen, aber es gibt gute Argumente: Es gibt Entscheidungen von Bund und Land, bei denen Städte und Gemeinden nicht mitentscheiden können, aber mitzahlen müssen, wie etwa bei der Kalten Progressions-Abschaffung. Daher muss der vertikale Finanzausgleich zugunsten der Städte und Gemeinden verändert werden, ein Schritt war der 700 Millionen Euro dotierte Zukunftsfonds für Kinderbetreuungs- und Klima-Maßnahmen. Meine persönliche Forderung war, dass diese Mittel direkt in die Gemeindekassen gehen müssen, ohne Umwege über die Länder, wo Abzüge drohen.

Am Anfang waren Bund und Länder von den Forderungen nicht begeistert, jetzt ist die Stimmung schon besser. Am Ende des Tages ist es nun mal ein Feilschen.





… bei dem Sie mit SPÖ-Gemeinden gegen den ÖVP-Bund feilschen.

Es ist weniger ein “Gegeneinander”. Die Parteifarbe tritt in den Hintergrund und die Sachebene zählt.





Eine angenehme Abwechslung zu Ihrem Polit-Alltag?

Es ist jedenfalls ungewohnt, gerade wenn man aus dem Burgenland kommt, wo in der Landesregierung die Parteipolitik alles ist und die Sachebene vernachlässigt wird.





Nicht nur der Bund sondern auch das Land verteilt „Ertragsanteile“ an die Gemeinden: ÖVP-Geschäftsführer Patrik Fazekas hat kritisiert, dass SPÖ-Gemeinden bei Sonderprojekt-Förderungen bevorzugt werden. Wie sehen Sie das als Bürgermeister der Landeshauptstadt?

Wir machen keine guten Erfahrungen, es gibt eine Förder-Ungerechtigkeit, die dringend verändert werden muss. In einer Gemeinde wird ein Projekt genehmigt, in einer anderen das gleiche Projekt nicht. Wir überlegen uns da auch den Rechtsweg wegen eines Verstoßes gegen den Gleichheitsgrundsatz.

Das ist eine Überlegung, die ich als Bürgermeister von Eisenstadt habe, ich werde auch ein Schreiben an die Landesregierung richten und meine Projekte und Argumente darlegen. Die Beantwortung ist dann die Grundlage meiner nächsten Schritte.





Es gab ja nicht nur Zuweisungen für den Sportplatz Grafenschachen, sondern auch für gemeinsame Projekte mit der Landesregierung wie bei der Leichtathletikanlage in Eisenstadt.

Das war noch unter Hans Niessl, da war noch vieles anders. Er war für solche Projekte immer bereit, über die Parteigrenzen hinaus zu entscheiden. Die Leichtathletikanlage ist ja nicht nur für Eisenstädter, sondern auch die Nachbargemeinden wichtig. Dass nur wir die finanzielle Last tragen sollen, ist für mich nicht akzeptabel.





Sie haben jetzt beim FAG auch Einblick in andere Länder - läuft es dort auch so?

Landeshauptstädte bekommen in anderen Bundesländern Vorabzuweisung, würden wir wie beispielsweise die Stadt vom Land Salzburg behandelt werden, bekämen wir 4 bis 5 Millionen von den Bedarfszuweisungen. Wir bekommen aber nur ein paar hunderttausend. Da kann man sich also schon benachteiligt fühlen.

Foto: Wolfgang Millendorfer

Zu einem erfreulicheren Thema. 2025 feiert Eisenstadt das 100 Jahr-Jubiläum zur Erhebung zur Landeshauptstadt. Viele Ihrer langjährigen Projekte in Eisenstadt sind auf dieses Jubiläumsjahr ausgerichtet.

Es laufen sehr viele Projekte, aber ein Projekt, das mir besonders am Herzen liegt, ist die „Stadt-Villa“. Hier feiert sich nicht die Stadt selbst, sondern seine Bürger, die dafür gesorgt haben, dass Eisenstadt die Nummer 1 der Gemeinden im Burgenland wird. Am 30. April 2025 ist Eröffnung, genau an dem Tag, an dem damals der Landtag beschlossen hat, dass Eisenstadt die Landeshauptstadt werden soll.

Ein Thema, das uns bis dahin begleitet, ist die Klimawandelanpassung. Wie können wir die Stadt so gestalten, dass Menschen hier gut und gerne leben? Wir wollen viel Grün in die Stadt bringen, ich werde demnächst das Grünraumkonzept präsentieren.

Wo jetzt gebaut wird (Gartenäcker, Kirchäcker, Kirchtaläcker) passiert das auf Widmungen aus den Fünfzigern, meine Umwidmungen sind nur marginal. Auch das wollen wir kommunizieren: Wir haben riesige Flächen im Norden vor der Versiegelung geschützt, was der Gemeinderat auch einstimmig beschlossen hat. Jetzt geht es darum, Grünflächen zu schaffen wie den Fraunschiel- oder Otto Strobl-Park.





Vor welchen Entscheidungen würden andere Städte, die jetzt erst in die Situation Eisenstadts vor 10, 15 Jahren kommen, warnen? In vielen Bezirksvororten schießen ja die Einkaufszentren an der Peripherie aus dem Boden - zulasten der Stadtzentren.

Oft sind Gemeinden machtlos oder der Konkurrenzkampf ist zu stark: Wenn du nicht widmest, geht das wichtige Projekt an die Nachbargemeinde. Wir brauchen schon die Großeinkaufsmöglichkeiten, es gibt auch noch nicht gewidmete Flächen, wo man Bauprojekte zur Kenntnis nehmen wird müssen. Aber die Seele der Stadt ist die Innenstadt, wir haben sie mit viel Arbeit wie dem Innenstadtbonus oder Event-Reihen wiederbelebt, die Leerstände sind generell gesunken.





Sie setzen auf Verkehrsberuhigung sogar bei Haupteinfahrtstraßen. Würden Sie Ihren Amtskolleginnen und Kollegen anderer Gemeinden da auch zu mehr Mut raten?

Ich verstehe, dass so etwas anfangs auf Skepsis stößt, aber es werden alle sehen, dass der langsamere KFZ-Verkehr das Zusammenleben von Auto, Rad, Fußgänger und Anrainer besser macht. Ein 30er statt 50er bedeuten Verzögerungen im Sekundenbereich. Ich würde also schon zu mehr Mut raten, aber auch, dass man die Bevölkerung mitnimmt: Es braucht einen Beteiligungsprozess mit allen Stakeholdern. Ein Beispiel dafür ist für mich die Wiener Mariahilferstraße: Da gab es auch Proteste, jetzt kann sie sich niemand mehr anders vorstellen.





Wie sehen Sie die Pläne für den sozialen Wohnungsbau des Landes? Hier gab es ja auch große Pläne für Eisenstadt.

Mir ist in Eisenstadt wie im ganzen Burgenland kein Projekt bekannt. Ich wundere mich, wie lange das schon angekündigt ist, ohne, dass etwas gemacht wird. Bauen ist ja keine Raketenwissenschaft.





Sie leiten den Rechnungshof-Ausschuss des Landtages. In dieser Funktion haben Sie die Finanzgebahrung des Landes oft kritisiert.

Wir sind das intransparenteste Bundesland, es gibt die klare Strategie, alles in Töchter zu verschieben, was die Kontrollfunktion für den Landtag extrem einschränkt und eigentlich auf den Landesrechnungshof reduziert. Man muss daher nach einer Anfrage ein Jahr auf Antworten warten. Es gibt da leider kaum Durchsetzungsmöglichkeiten. Mit einer Absoluten muss man auch umgehen können, andere einzubinden statt “Mia san Mia”-Politik wäre da gefragt.





Wird das auch einer Ihrer Schwerpunkte für den Wahlkampf werden? Die ÖVP hat diesen für die Landtagswahl 2025 ja bereits gestartet.

Wir sind noch nicht mittendrin, aber das Feld muss rechtzeitig aufbereitet werden. Wir wollen zeigen, wie man die Menschen und auch die anderen Parteien besser einbinden kann. Wir müssen auch die eigenen Projekte präsentieren. Das Eisenstädter Stadtbussystem ist ein Paradebeispiel, das System des Landes hingegen hat offensichtliche Schwächen. Das neue Pflege-Konzept verzögert sich immer mehr, weil man vom Grünen Tisch Projekte machen wollte, anstatt mit Menschen in der Praxis zu reden. Deswegen präsentieren wir unsere Konzepte, um den Menschen zu zeigen, um wie viel es hier auch besser sein könnte.

Foto: Wolfgang Millendorfer

Sie haben als Hilfswerk-Obmann neulich wieder Kritik an der Pflege-Politik des Landes geäußert.

15 Philippinerinnen wurden klatschend abgeholt, aber 90 Menschen aus dem Burgenland, die die Ausbildung machen wollten, abgelehnt. Da muss man doch alles in Bewegung setzen, um die Plätze für diese zu schaffen - und wenn sie im KUZ unterrichtet werden.

Wir hingegen haben ein klares Pflegekonzept: Was wir nicht wollen, ist die Pflegeorganisationen zu zerschlagen, sondern sie zu stärken und ihnen die Mittel geben, damit sie ihre Arbeit erledigen können: Wir müssen die pflegenden Angehörigen entlasten, etwa mit Tagespflegestätten oder mehr Heimpflege. Das SPÖ Modell geht in Richtung Verstaatlichungen und nimmt die Wahlfreiheit, wer die Pflege übernehmen soll - das ist ein hochsensibler Bereich.





Pflege ist auch ein Haupt-Thema beim FAG - worauf können wir hier hoffen?

Die Finanzierung ist auch ein wichtiges Thema beim Finanzausgleich - es ist ja ein Zukunftsthema. Ich rechne im Laufe des Herbsts mit einer Einigung, das Interesse, etwas zustande zu bringen, ist hoch. Sonst wäre das kein gutes Beispiel, das die Politik abgibt.

Auch wichtiges FAG-Thema sind hier die strukturelle Reformen, die klaren Zielvorgaben für die eingesetzten Mittel bei der Pflege. Es bringt ja nichts, immer nur Geld in bestehende Systeme zu stopfen ohne vielleicht bestehende Mehrgleisigkeiten zu beseitigen.





Wie würden Sie den Status Quo in der Bundespolitik analysieren - auch in Wien ist die Wahl nicht mehr weit?

Wir haben eine Bundesregierung, die die schwierigste Phase in der Zweiten Republik zu stemmen hatte. Sie hat uns gut durch die Krise gebracht, oft mit der Opposition. Bei der Wahl soll Österreicher sich die drei möglichen Kandidaten vor Augen halten: Kickl, Babler oder Nehammer. Wer kann uns in der Europäischen Union gut vertreten? Dieser Vergleich macht uns sicher. Wenn wir zusammenhalten und die Stärken der ÖVP - die Gemeinden, denn zwei Drittel aller Gemeinden sind ÖVP-geführt - ausspielen, können wir ein gutes Ergebnis erzielen. Es werden wohl drei gleichstarke Parteien herauskommen.





Über eine Rückkehr von Sebastian Kurz wird ja auch immer wieder spekuliert.

Ich habe immer noch eine hohe Meinung von Kurz, er wird auch laufend freigesprochen oder Verfahren eingestellt. Er macht jetzt einen Job in der Wirtschaft mit viel Freude und sagt selbst auch immer, dass er dort auch bleibt.





Wie geht es mit Thomas Steiner weiter nach 2025?

Ich habe einen Vertrag von den Eisenstädtern bis 2027 bekommen, der Job als Bürgermeister ist herausfordernd, aber auch der schönste Job der Welt. Ich glaube, dass es noch viele gute Jahre geben wird.





Aber würde Sie eine Rückkehr in die höchere Ebene der Politik nicht reizen?

Ich habe bei der letzten Wahl als Spitzenkandidat über 30 Prozent erzielt, was ein sehr gutes Ergebnis ist, natürlich mit Wermutstropfen, dass die SPÖ die Absolute bekommen hat. Wenn sie das nicht bekommen hätte, würde es jetzt anders ausschauen. Christian Sagartz ist jetzt Spitzenkandidat, ich unterstützte ihn zu 100 Prozent und hoffe, dass das Land sich freiwählt von der SPÖ-Absoluten.