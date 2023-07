Taube im Netz: Feuerwehr und Polizei rückten aus

In einem Netz, das Bewohner an einem Balkon montiert hatten, verfing sich am 5. Juli eine Taube.

Das Tier konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien und hatte sich offenbar am Flügel verletzt.

Feuerwehr und Polizei wurden zur Hilfe gerufen und verschafften sich vor Ort einen Überblick über die Lage.

Um zu dem Balkon im dritten Stock zu gelangen, stellte die Feuerwehr eine Teleskopbühne zur Verfügung. Damit war es möglich, nahe genug an den Vogel heranzukommen, um diesen aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Die Einsatzkräfte schnitten das Tier vorsichtig aus dem Netz und sorgten dafür, dass es keinen weiteren Schaden erlitt.

Aufgrund der Verletzungen brachten die Polizeibeamten die Taube danach zur Wildvogelhilfe nach St. Margarethen.