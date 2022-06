Tierrettung Verletzte Schwalbe in Eisenstadt aus Dachrinne gerettet

Foto: Shutterstock/Bachkova Natalia

V on einer Tierrettungen hat die Feuerwehr aus Eisenstadt am Samstag berichtet. In der burgenländischen Landeshauptstadt rettete die Stadtfeuerwehr eine verletzte Schwalbe aus der Dachrinne im 4. Stock eines Mehrparteienhauses.