Oggauer Maler Josef Michels verstarb mit 94 Jahren

Michels größte Inspirationsquelle war der Neusiedler See und die Landschaft um seine Heimat Oggau. Foto: zVg

Der Neusiedler See und die Landschaft rund um seine Heimat Oggau prägten die Arbeiten des Malers, der auch am Gymnasium Wolfgarten in Eisenstadt als Kunstlehrer tätig war. Auch Tochter und Enkel des Malers sind in Oggau als Künstler tätig. Michels wird kommende Woche in Oggau beigesetzt.

