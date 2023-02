Neusiedler See: Grün gegen Blau

Die Grünen laden am 23. Feber zu einer Fachtagung zum Thema Neusiedler See und Tourismus. Im Vorfeld ließen die Grünen dabei mit einer provokanten Ansage aufhorchen: „Der Tourismus braucht den Neusiedler See nicht.“

Dabei beruft sich Parteichefin Regina Petrik auf Tourismus-Experten Alois Lang, der meint: „Die Bettenauslastung zeigt bereits seit über 20 Jahren, dass das Strandbad kaum touristische Bedeutung mehr hat.“ Den geplanten Seezufluss sieht das Duo kritisch. Dieser würde 10 Zentimeter Wasser jährlich bringen. Soviel „verdunstet innerhalb einer Woche bei 40 Grad.“

Den Grünen Positionen widersprechen die Freiheitlichen um Landesparteisekretär Chrsitian Ries, als Ruster selbst See-Anrainer. „Der See ist ja nicht als größerer Badeteich von Bedeutung, sondern er ist als kultureller, naturkundlicher und nicht zuletzt sportlicher Hotspot ein Gesamterlebnis und damit der Wirtschafts- und Tourismusmagnet des Landes. Mit ihrer Theorie, dass man den See für den Tourismus nicht brauche, laufen die Grünen einmal mehr argumentativ völlig auf Grund“, so Ries.

