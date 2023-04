Kristoff in Eisenstadt: Echt und live im Dialekt

Das Album ist knapp ein halbes Jahr alt und mit befreundeten Musikerinnen und Musikern will Kristoff es vor allem live spüren: Die Tour zu „Gold, Rausch und Scherben“ nimmt jetzt im Frühling wieder Fahrt auf, nächster Halt am 28. April (19 Uhr) im FreuRaum in Eisenstadt und am 13. Mai im Kulturkeller in Ternitz.

Christoph Jarmer ist gelernter Jazzgitarrist und hat sich nach sieben Garish-Alben unter Namen wie „Esteban’s“ und „Oberst Stern“ gleich mehrfach neu erfunden. Als Liedermacher Kristoff hat sich der gebürtige Mattersburger nun aber endgültig gefunden.

Foto: Christoph Karl Izmenyi

Wobei „Liedermacher“ durchaus frei interpretiert werden darf, also auf jeden Fall im Dialekt, aber abseits gängiger Klischees und Instrumentierung. Für einzelne Songs hat sich Kristoff mit Kolleginnen und Kollegen wie Thomas Gansch, der Mayerin oder dem Eisenstädter Chor „Ton in Ton“ zusammengetan. Im FreuRaum gibt’s die authentisch-melancholischen Lieder in Trio-Besetzung und wie immer ehrlich und handgemacht.

Anmeldung auf www.freu-raum.at, Infos auf www.kristoff.at

