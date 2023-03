Bäckerei Strommer schließt nach fast 70 Jahren in Mörbisch

Jeder Abschied schmerzt, doch jener von Bäcker Johann Strommer wurde gleich in mehrerlei Hinsicht versüßt. Nicht zuletzt natürlich mit den Faschingskrapfen, die der Traditionsbetrieb sich auch im letzten Jahr seines Bestehens noch unter die Mörbischer brachte. Aber auch mit einer Falstaff-Auszeichnung für die beliebten Faschings-Klassiker, sogar Platz drei burgenlandweit backte Strommer mit seinen Krapfen ein. Nach 70 Jahren, die Familie Strommer bereits die Mörbischer mit Brot, Gebäck und Süßem versorgt, ist nun aber Schluss, Bäckermeister Johann Strommer hängt die Schürze an den Nagel

„Gesundheitliche Gründe und die allgemeine Teuerung zwingen mich leider, meine Bäckerei zu schließen“, teilt der Bäcker seinen Kunden mit und bedankt sich für „das langjährige Vetrauen und die Treue zu meinem Betrieb.“ Da für Bäcker die Schwerarbeiterregelung gilt, hätte er eigentlich schon zwei Jahre in Pension gehen können, erklärt er der BVZ: „Aber ich bin ja gerne Bäcker.“ Die Teuerung schmeckt dem Bäcker allerdings so gar nicht, vor allem bei Strom und Gas schmerze die Inflation und bereite Kleinbetrieben wie dem seinen Existenzängste. „Ein paar profitieren und die Masse wird immer ärmer“, schlägt Strommer klassenkämpferische Töne an. Angesichts der wenig erfreulichen Wirtschaftslage kam er daher zu dem Schluss: „Bevor mir noch ein Hoppala passiert, sperre ich lieber selbstbestimmt zu.“

Mörbischer Familienbetrieb seit 1954

Gegründet wurde die Bäckerei Strommer bereits im Jahr 1954 von Johann Strommers Eltern. „Sie hatten es damals extrem schwer“, betont der Neo-Pensionist. Er selbst habe im Laufe der Jahre viel in seine Bäckerei investiert und sei immer am Zahn der Zeit geblieben, auch technisch. „Mein Sohn hat studiert und nie Interesse gehabt, Bäcker zu werden“, berichtet er. Trotz fehlender Nachfolge hielt Strommer die Bäckerei stets zukunftsfit und erklärt stolz, dass seine „sicher eine der modernsten Dorf-Bäckereien im Burgenland ist.“

Umsonst waren die Investitionen jedenfalls nicht: am Standort wird wieder ein Bäcker einziehen. Nämlich die Firma Altdorfer, die nach kurzer Backofen-Pause wieder Brot aus dem Ort anbieten will. „Mitte nächster Woche geht es los“, erklärt das 1746 gegründete Unternehmen gegenüber der BVZ. Nach kleineren Anpassungsarbeiten soll es bereits „am Mittwoch oder Donnerstag“ in Mörbisch losgehen. Sehr zur Freude von Johann Strommer: „So werden die Mörbischer zum Glück weiter gut versorgt und müssen ihr Brot nicht bei großen Konzernen einkaufen.“

„Tut immer weh, wenn ein Traditionsbetrieb schließt“

Auch Bürgermeisterin Bettina Zentgraf angesichts des Abschieds traurig. „Es tut immer weh, wenn ein Traditionsbetrieb schließt. Johann Strommer und sein Bäckerteam haben uns in Mörbisch jahrzehntelang verlässlich mit frischen Backwaren versorgt, sowie die Gemeinde und Vereine bei zahlreichen Veranstaltungen im Ort unterstützt.“ Zu den Klassikern zählte neben den ausgezeichneten Krapfen auch der Hochzeits-Guglhupf und das aus Wertschätzung für die Heimatgemeinde erfundene Mörbischerbrot. „Ich bedanke mich herzlich bei Johann Strommer dafür, dass er sein gesamtes Berufsleben lang ab zwei Uhr morgens unser täglich Brot gebacken hat und wünsche ihm einen schönen Ruhestand“, so die Ortschefin.

