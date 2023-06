Johannikirtag in St.Margarethen war ein voller Erfolg .

Der 24. Juni ist für St. Margarethen schon lange zu einem der wichtigsten Tage im Jahr geworden. Gefeiert wurde am Samstag mit Jahrmarkt und Kirtag. „Schalltaxi“ sorgten Abends für ordentlich Stimmung in der Musikhalle. Am Sonntag durften alle das Fest beim Frühschoppen ausklingen lassen.