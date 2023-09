Gedenken an das Gefecht von Kirchschlag 1921

Es war ein paar Mal knapp, beim Ungarn-Aufstand 1956 etwa, dem „Prager-Frühling“ 1968 und dem jugoslawischen Sezessionskrieg 1991. Damals stand das Bundesheer bewaffnet an der Grenze, nur wenige Meter entfernt fielen Schüsse. Keine Schüsse fielen beim Einmarsch der Deutschen 1938, bei der Befreiung durch die Alliierten 1945 gab es kein österreichisches Heer mehr. Das ist bekannt, was es leider kaum ist: Trotz der vielen Bedrohungsszenarien gab es für das Bundesheer erst einen einzigen Kampfeinsatz gegen eindringende Kampfverbände - und zwar beim Gefecht um Kirchschlag am 5. September 1921 bei der Landnahme des Burgenlandes.

Oberst i.R. Jörg Aschenbrenner ist Autor eines Buches über das Gefecht von Kirchschlag im Zuge der Burgenländischen Landnahme 1921. Beim Traditionstag 2023 präsentierte er seine Forschungsergebnisse in der Martinkaserne Eisenstadt. Foto: BVZ, Markus Kaiser

An diesem Unwissenstand rütteln wollte das Militärkommando an seinem Traditionstag am vergangenen Dienstag. Oberst im Ruhestand Jörg Aschenbrenner kam an Archivfunde sowohl in Ungarn als auch in Österreich, daraus verfasste er ein Buch über den genauen Gefechtsverlauf.

Die Vorgeschichte sollte aus der „100 Jahre Burgenland“-Serie der BVZ noch bekannt sein: Der Vertrag von Trianon nach dem Ersten Weltkrieg sprach den deutschsprachige Teil Westungarns Deutsch-Österreich zu. Diese Landnahme habe aber mittels Gendarmerie und nicht mit Einzug des Heeres zu erfolgen um einen „Bruderkrieg“ mit Ungarn zu meiden, so die Alliierten. Am 28. August startete die Landnahme, die österreichischen Gendarmen wurden vor allem im Landessüden beschossen und an der Landnahme gehindert. Dadurch dürften die Freischärler übermütig geworden sein und versuchten die Staatsgrenze nach Kirchschlag/NÖ zu überqueren. Fast 300 Freischärler prallten auf ebensoviele Bundesheerler, zehn tote und elf verwundete österreichische Soldaten, ein toter Gendarm, elf gefangene Zollwächter und ein toter Zivilist auf österreichischer Seite sowie sieben tote und eine größere Anzahl verwundeter Freischärler waren die Folge.