Wulkaprodersdorf: Blutender Automatenknacker auf frischer Tat ertappt

Werbung

Nicht gerade durchdacht war die Aktion des 34-jährigen polnischen Staatsbürgers, der am Wochenende einen Polizeieinsatz am Bahnhof Wulkaprodersdorf auslöste. Der zum Tatzeitpunkt stark alkoholisierte Mann legte sich mit einem Getränkeautomaten an.

Das Ergebnis: Ein Unentschieden. Zwar schlug er erfolgreich die Scheibe ein und kam so an seine Beute - acht Getränkeflaschen im Wert von rund zehn Euro. Die Kosten für die Aktion überschreiten den kriminellen Gewinn aber deutlich: Der Bahnhof-Rowdy zog sich eine Schnittwunde zu und wurde obendrein auf frischer Tat ertappt.

Für den Automaten-Einbrecher ging es zunächst in den Rettungswagen, wo die blutende Wunde versorgt wurde. Anschließend wurde der Mann einvernommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuße angezeigt. Der Sachschaden beläuft sich auf „einen mittleren Betrag“, so die Landespolizeidirektion Burgenland.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.