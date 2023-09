Kunst-Biennale erweckte „alte Pädak“ in Eisenstadt wieder zum Leben

Vollbild

Die Hornsteinerin Cleo Ruisz ist bekannt durch ihre farbenprächtigen Werke. Karin Schäfer aus Neusiedl am See verwendet eine selbst entwickelte Collage Technik: "Da spielt viel unter der Oberfläche ab", erklärt sie. Ihr großes Thema: Fernweh. Lisa Fasl mit Foto-Künstler Paul Szimák. Künstlerin Gisela Tiefenbrunner und Autor Thomas Sailer. Heidi Tschank war von Anfang an bei der TransformArte dabei, heuer zeigte sie Tuczka Ursula ihre Malereien und Stein-Statuen. Corinna Trichtl malte Bischof Ägidius Zsifkovics in ihrer Paradefarbe: Pink. Corinna Trichtl ist stolz auf ihre erst 14-jährige Künst-Schülerin Melina Gold aus Antau. Anna Wallner mit Künstlerin Eva Silberknoll und Judith Wallner. Zwei Künstlerinnen unter sich: Annika Korbitsch und Vanessa Zenz. Sylvia Galos Sylvia aus Eisenstadt war bereits bei der ersten TransformArte dabei, heuer kehrte sie - sehr zur Freude von Mitorganisator Thomas Sailer - zurück.

