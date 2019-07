Angebrannte Speise löste Küchenbrand aus .

In der Küche eines Einfamilienhauses in Trausdorf an der Wulka (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist am Dienstag zu Mittag Feuer ausgebrochen. Eine auf dem E-Herd vergessene Speise dürften den Brand ausgelöst haben, teilte die Landespolizeidirektion mit.