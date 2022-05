Bailerin als „Moorochsen-Greisslerin des Jahres“ ausgezeichnet

Bei ihr gibt es fast nichts, das man nicht bekommen kann. Von regionalem Bier, Backwaren, saisonalem Obst und Gemüse bis hin zu Kunstgewerblichem oder Alpakadünger. Mit der Eröffnung ihrer Greisslerei „Zur Bailerin“ 2020 habe sich „eine Traum erfüllt“, so die Inhaberin.

Was sie auszeichne, seien „viel Liebe zum Detail und Leidenschaft für regionale Produkte“, sind sich Kunden wie auch Zulieferer einig. Waren es zu Beginn etwa 35, so bringen mittlerweile an die 80 Lieferanten ihre Spezialitäten zur „Bailerin“ – darunter finden sich auch Schmankerln aus der Genussregion „Zickentaler Moorochse“.

Für ihr „besonderen Engagements“ zur Verbreitung von Letzteren bekam Kerstin Bailer nun vom Verein „Rinderweide am Zickentaler Moor“ die Auszeichnung „Moorochsen-Greisslerin des Jahres 2021“ verliehen. Bei ihr sei „nicht nur traditionelle Dauerware, sondern auch sehr viel frisches Rindfleisch“ verkauft worden und das in Zeiten von Pandemie-Beschränkungen, wurde hervorgehoben. Die Geehrte zeigte sich zu Tränen gerührt.

