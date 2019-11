Bankomatdiebstahl: drei Jahre Haft .

In der Nacht auf 28. März 2018 hatten vorerst unbekannte Täter den Bankomat aus dem Spar-Markt in Trausdorf entwendet. Ein 49-jähriger Rumäne, dessen DNA auf einer am Tatort zurückgelassenen Spitzhacke sichergestellt werden konnte, wurde am Dienstag, 12. November 2019, wegen seiner Beteiligung an dieser Straftat zu drei Jahren Haft verurteilt. Obwohl der Mann die Tat bis zuletzt geleugnet hatte, nahm er das Urteil an.