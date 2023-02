Erdbeben in Türkei: „Es ist wirklich extrem schlimm!“

Von der „schlimmsten Naturkatastrophe“ in Europa seit einem Jahrhundert spricht die Weltgesundheitsorganisation WHO in Zusammenhang mit dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzbereich vor über einer Woche. Die konkrete Gesamtopferzahl wie auch das Gesamtschadensausmaß seien nach wie vor nicht wirklich abschätzbar.

„Ich habe mit einem Freund, der in dem Gebiet lebt, telefoniert“, schildert Bünyamin Yıldız – in Eisenstadt und Umgebung besser bekannt als „Benji“: „Ihm selbst geht es gut, aber er meint, was wir im Fernsehen zu sehen bekommen, zeigt bei Weitem nicht das ganze Ausmaß. Dann waren da ja auch noch dauernde Nachbeben. Es ist dort zwar ebenfalls Winter und kalt, aber der Leichengeruch soll schon zunehmend wahrnehmbar sein. Es ist wirklich extrem schlimm!“

Als gebürtiger Türke musste der Inhaber dreier Kebap-Lokalitäten in der Landeshauptstadt daher auch gar nicht lange überredet werden, als sein „alter“ Freund Andreas „Andy“ Tomek erklärte: „Da muss man etwas machen.“

„Benji“ lebt seit rund dreißig Jahren in Österreich: „Ich kam damals als 14-Jähriger, mein Vater trichterte uns Kindern ein, dass wir uns hier anstrengen müssten, sonst würde er uns wieder zurückschicken.“ In Österreich sei es „super“ – er sei mittlerweile in vielen Ländern gewesen, kein Land sei mit Österreich vergleichbar. Nach wie vor habe er aber auch Kontakt in die alte Heimat: „Ich bin mehrmals im Jahr dort, wegen meiner Kinder und meiner Frau vorwiegend in den Ferien. Ich habe auch noch Verwandte unten, die Gott sei Dank nicht im jetzigen Erdbebengebiet leben. Allerdings muss man auch klar sagen, dass ja die ganze Türkei diesbezüglich immer wieder ein Hochrisikogebiet ist.“

„Alte, kranke Frau kam ins Lokal, um zu spenden“

Gemeinsames Engagement. Andy Tomek und Bünyamin „Benji“ Yıldız. Foto: privat

Eifrigen BVZ-Lesern bestens bekannt ist auch sein Freund Andy Tomek – immer wieder hatte sich der Trausdorfer zuletzt in Sachen Ukraine-Hilfe stark gemacht und engagiert: „Mir geht es wirklich nicht darum, dauernd in den Medien präsent zu sein. Aber wie bei der Ukraine handelt es sich auch hier nach der Erdbebenkatatrophe einfach um Menschen, die Hilfe brauchen.“ Natürlich seien die Zeiten alles andere als rosig, „Geld fehlt an allen Ecken und Enden“, aber „wir dürfen nicht vergessen, wie schnell so etwas gehen kann. Ich wäre in solch einem Fall jedenfalls auch froh über jegliche Unterstützung!“

Dass Hilfsbereitschaft auch nach wie vor durchaus gelebt werde, zeige etwa der Fall einer alten Dame, die vor Kurzem in eines seiner Lokale gekommen sei und ihm 20 Euro für die Erdbebenopfer übergeben habe, zeigt sich „Benji“ berührt: „Sie selbst ist krank, hat Krebs, wollte aber unbedingt etwas beitragen, wusste allerdings nicht, wohin sie sich wenden sollte.“

Auch in derartigen Fällen wollen Tomek und er im Bezirk als Anlaufstelle fungieren, zudem aber auch gezielt um Spenden ersuchen. „Ich habe mich etwa mit dem Eisenstädter Bürgermeister in Verbindung gesetzt“ hofft Tomek „auf positive Rückmeldung.“ Generell gelte: „Wer mitmachen möchte, kann gerne Kontakt aufnehmen (0676/9542909).“ Bereits mit an Bord seien unter anderem das Wiener Unternehmen „OxyCare“ und die HLA Baden. Gebraucht würden in erster Linie große Zelte, Heizschwammerl, Medikamente, Rettungsdecken oder Stromaggregate, wie es heißt.

Über Yıldız, der dort Freunde habe, sei zudem vor Kurzem auch Kontakt zur „Österreich-Filiale“ der „weltweit agierenden Hilfsorganisation ,Hasene‘“ in Wien zustande gekommen, erklärt Tomek: „Die sind bereits im Erdbebengebiet im Einsatz, um zu unterstützen, wo es nur geht – wer möchte, kann auch direkt an sie spenden. Der Verein ist wirklich sehr gut aufgestellt, kann über die Cargo Flugzeuge von Turkish Airlines auch schnell reagieren. Auch ,unsere‘‘ Spenden sollen auf diesem Weg in die Türkei gelangen. ,Benji‘ und ich haben außerdem im Hinterkopf, auch selbst noch hinunterzufliegen, um vor Ort zu helfen.“

