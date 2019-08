Grund für das milchigtrübe Wasser dürften Bauarbeiten an der Leitung gewesen sein. „Wenn Derartiges vorkommt oder Anrainer verunsichert sind, sollen sie sich umgehend mit dem Wasserleitungsverband in Verbindung setzen. Wir sind an einer raschen Behebung des Problems bemüht“, lässt Helmut Herlicska vom Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland wissen.