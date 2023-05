„Wein-Lese“ mit Wolfgang Böck im Kulturzentrum Neufeld

Auf sehr unterhaltsame Weise und in seiner unvergleichlichen Art brachte Böck zum Beispiel bei einem Schmankerl des Dichters Charles Budlaire mit dem klingenden Namen „Berauscht euch“ das Publikum zum Lachen. Immerhin überließen es Böck und Budlaire dem Publikum, an was es sich berauschen könne – sei’s an Wein, Poesie oder ein Vereinzelter vielleicht auch an auch an der Tugend.

Lachsalven erklangen bei der Kapuzinerpredigt von Friedrich Stoltze. Immerhin entstammen dieser folgende Sager: „Saufet wie die Bürstenbinder“ oder „Stets den Wein zu trinken pur und in großem Quantum nur!“

Schauspielerisch kaum zu übertreffen, seinen raumfüllenden, umfangenden Bass durch den Saal tönen lassend, gab Böck von der ersten bis zur letzten Minute alles. Bertolt Brechts „Kleines Lied“ gab er zum Besten, Radek Knapp, einige Texte von Erich Sedlak, wie zum Beispiel „Das Werbegeschenk“, Anton Kuhs „Der Anschluss“ und Erika Molnys „Ein Amerikaner kommt in Berührung mir der Wiener Kultur“.

Gelungene Werbung für Festspiele Kobersdorf

Zwei Zugaben wurden von der Zuschauerschar, unter der sich auch Wiens Altbürgermeister Michael Häupel befand, mit tosendem Applaus gefordert. Eine davon betraf heitere Zitate wie: „Ich habe keine Lebensversicherung, sagte der Mann. Ich will, dass alle wirklich traurig sind, wenn ich sterbe“ oder „Ich war nicht Schuld am Unfall. Schuld war die Dame im Minirock. Wenn sie ein Mann sind, wissen sie, was ich meine und wenn sie eine Frau sind, werden sie‘s eh nie verstehen“.

Wiens Altbürgermeister und Teilzeit-Neufelder Michael Häupel mit Neufelds Bürgermeister Michael Lampel. Foto: BVZNina Mayer

Wolfgang Böck, Intendant der Schlossfestspiele Kobersdorf, führt im 20. Jahr seiner Leitung und im Jahr seines 70. Geburtstages das erste Mal ein Stück von Ferdinand Raimund auf. „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ steht am Programm, ein romantisch-komisches Zauberspiel. Böck mimt die Hauptrolle, den menschfeindlichen grantigen Gutsbesitzer Rappelkopf. „Der Landeshauptmann meinte, diese Rolle sei mir auf den Leib geschneidert. Es kann natürlich passieren, dass man sich mit der Rolle verändert und sich ihr anpasst“, meinte er augenzwinkernd. Und er erfüllt sich mit der Aufführung eines Raimund einen Wunsch und ist fasziniert davon, wie schon 100 Jahre vor Sigmund Freud sich Raimund in seinen Werken psychoanalytischer Elemente bediente.

Am 4.Juli findet die Premiere statt, 18 Vorstellung sind geplant. „Mit dem Vorverkauf der Karten sind wir sehr zufrieden. Bei den Premierenkarten wird es schon ein bisschen eng“.

Der philosophischen Frage, ob im Wein die Wahrheit liege, stimmte er zu: „Das lasse sich nicht verleugnen“. Und ob es demnach auch dieser sei, der uns an diesem Abend die Selbsterkenntnis bringe oder ob doch der Geisterkönig Astragalus, wie im Alpenkönig? Böck meint lachend: „Nein, der Geisterkönig wird heute nicht erscheinen!“

