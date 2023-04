Ninja-Warrior-Parcours in Klingenbach eröffnet

Die Idee wurde – wie so oft – eher zufällig geboren. Der Betreiber eines Fitnesscenters in Wiener Neustadt, Jürgen Camus, hat „immer wieder nebenbei“ auch am „Wakeground“ mitgearbeitet. „Letztes Jahr habe ich mit Freunden dann den ersten mobilen Ninja Warrior Parcour in Österreich gegründet“, schildert der Personal Trainer, der seit Jahren selbst fasziniert von der Sportart ist und auch bereits an diversen Events teilgenommen hat.

Nicht zuletzt durch die Fernseh-Show „Ninja Warrior“ habe die Sportart zwar enorm an Popularität gewonnen, es gebe aber noch nicht viele Möglichkeiten zum Trainieren, so Camus. Mit Wakeground-Chef Gerald Maurer sei man daher schnell übereingekommen, einen Parcour eine ganze Saison lang in Klingenbach zu stationieren. „Die Location hier ist einfach ein Traum, auch das Publikum ist da“, schwärmt Camus.

Die Zielgruppen von Wakeboardern und Ninja-Warrior-Fans seien ähnlich, ist auch Gerald Maurer überzeugt: „Wir betreuen das Ganze vor Ort und erhoffen uns einerseits eine stärkere Auslastung unserer Gastronomie und andererseits wollen wir natürlich auch noch bekannter werden.“

Im Rahmen der Eröffnung des Parcours vergangenes Wochenende „wurden bereits einige Challenges gemacht“, freut sich Maurer. Die Nutzung kostet für Erwachsene 15 und für Kinder ab zehn Jahren 12 Euro am Tag.

