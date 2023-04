„Losradeln“ lockte zwischen Mörbisch und Oslip auf's Rad

Vollbild

In Mörbisch starteten Katalin Ernst, Angela Porada, Ruth Fischl, Willi Reinprecht, Gitti Reinprecht und Winkler Wolfgang ihre Rundefahrt. Gut in den Tag starteten Erich Lang und Tiewald Walter In Mörbisch gab es Musikalische Unterhaltung mit der Ziehharmonika Kurzer Stopp in Rust für die Wettkampfgruppe FF Klingenbach; Michael Pirger, Markus Wild, Johannes Cmarich und Ewald Hombauer Kurzer Stopp in Rust für die Wettkampfgruppe FF Klingenbach; Michael Pirger, Markus Wild, Johannes Cmarich und Ewald Hombauer Den Stempel in Oggau holten sich Frank und Rosa Jankovich Musikalische Unterhaltung in Oslip Viel Los in der Cselley Mühle Oslip Ines und Thomas Heusser machten in Oslip eine kurze Verschnaufpause. Auch Peter und Renate Uhlmann, Barbara und Sigi Meyer und Sybille u Erhard Gabriel stoppten in Oslip Auch in Trausdorf waren die Bänke ziemlich voll. Sabine Kucher, Pinter Werner, Susi Frank, Rene Raschl, Frank Peter, Richard Erdt und Manuela Pansi Bernhard Glauber, Carmen Jocham, Hanne Halwax, Elisabeth Pinter, Günther Hackstock, Harald und Heike Engert und Susanne pinter entspannten in Trausdorf Astrid und Gernot Koch, Marco Weiss und Ronald Wenzl sind in Siegendorf mit dabei. Zwischenstopp in St. Margarethen: Thiel Dagmar, Schneider Barbara, Birgit Artner, Heinreich Esther, Bürgermeister Eduard Scheuhammer mit seinem Vizebürgermeister Christian Schriefl, Händler Simon, Heckenast Jürgen. „Die esucheranzahl war hoch, dennoch ist es ein Kommen und Gehen“, bestätigte Gemeindemitarbeiterin Barbara Schneider, im Bild mit Dagmar Thiel, Bürgermeister Eduard Scheuhammer, Birgit Artner und Vizebürgermeister Christian Schriefl. Was nicht fehlen darf in St. Margarethen, ist die Böhmische Blasmusik. Dragan Zujevic und Tom Lang vom neuen Restaurant "Tesla am See" schenkten den durstigen Radlern ein. SPÖ-Klubchef Robert Hergovich schwang sich aufs Rad und besuchte Rusts Bürgermeister Gerold Stagl. Stadtmarketing-Chefin Sonja Grapa und ihre Kolleginnen sorgten für einen reibungslosen Ablauf.

