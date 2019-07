René Pint sieht das Problem nicht: „Wir haben fast alle Anträge einstimmig beschlossen, nur jetzt beim Baugebiet gibt es ein Problem.“ Seine SPÖ wird daher mit der Unabhängigen Dorfliste UDW den Antrag von Bürgermeister Friedrich Zarits ablehnen.

Ein Problem sieht Pint im BVZ-Gespräch aber schon: „Der Bürgermeister kommuniziert nicht. Wir erfahren immer erst alles in letzter Sekunde.“ Zarits habe ein Problem damit, dass er keine Absolute habe, meint Pint. Das Kommunikationsproblem hat sich beim Streit um die Baugründe entzunden. Er sei für mehrere Umwidmungen mit Bauzwang, Zarits sei zuerst dafür, dann dagegen gewesen.

Für Pint offenbart das den Kern des Problems: „Die ÖVP will Zuzug nur für Wulkaprodersdorfer, die SPÖ will sich weiterentwickeln.“ Etwa durch einen Bildungs-Campus, der die Schule erweitern soll. Oder Umwidmungen mit Bauzwang in der Gemeinde: „120 Plätze wären unseren Berechnungen nach frei“, will Pint im großen Stil planen.