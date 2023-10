Fest in Steinbrunn: „Überraschung, Herr Wirtschaftskammerpräsident!“

Mittwoch Abend 19 Uhr im Gemeinschaftshaus in Steinbrunn: Bürgermeisterin Isabella Radatz-Grauszer stand gebannt bei der Eingangstür. An die 200 Augenpaare waren auf sie gerichtet. Der Anlass? Bürger der Gemeinde Steinbrunn hatten beschlossen, für den neu gewählten Wirtschaftskammerpräsidenten und Steinbrunner Andreas Wirth eine Überraschungsparty zu veranstalten. Spannung lag in der Luft und auch eine gewisse Vorfreude. Der Ehrengast aber ließ etwas auf sich warten. Mit dem Vorwand nachzuschauen zu wollen, wie man seinen bevorstehenden Geburtstag in besagter Örtlichkeit gestalten könnte, wollte ihn seine Frau Petra ins Gemeinschaftshaus locken. Um 19.15. glückte das Vorhaben und Andreas und Petra Wirth trafen mit ihren drei Söhnen unter tosendem Applaus ein.

Die Steinbrunner Bürgermeisterin Isabella Radatz-Grauszer nahm als Erste den Wirtschaftskammerpräsidenten Andreas Wirth in Empfang Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Gemeinsam sind wir stark

Es folgte eine musikalische Untermalung der Tamburica Steinbrunn und Ansprachen des Ehrengastes, der Bürgermeisterin und der Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf. Sichtlich gerührt gab sich Andreas Wirth, bedankte sich bei allen Anwesenden, aber ganz besonders bei seiner Familie, die stark im Gemeindeleben integriert ist, betreibt sie doch das Elektrounternehmen Wirth, eine Greisslerei und das Lokal „Mama kocht“.

Wirtschaftskammerpräsident Andreas Wirth mit seiner Frau Petra, den drei Kindern, seinen Eltern und Schwiegereltern Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Das allgemeine Credo der Bevölkerung war ein Loblied auf den Wirtschaftskammerpräsidenten. Enormen Fleiß, Freundlichkeit, das Bemühen die Gemeinde zu beleben und zu fördern und Hilfsbereitschaft waren nur einige Attribute, die genannt wurden. Die langjährige Nachbarin von Andreas Wirth - Maria Pavitsich - war sogar fast zu Tränen gerührt: „Ich habe den Andreas schon auf meinem Schoß gehalten als er noch ein Baby war. Schon immer war er so tüchtig und ich habe gewusst, dass er es einmal weit bringen wird. Er ist so lieb und sympathisch und ich bin ungemein stolz auf ihn.“

Ein „Prost“ auf Andreas Wirth

Auf so viel Lob konnte dann nur mehr angestoßen werden, freilich mit einer kulinarischen Untermalung eines exzellenten, scharfen Gemüsecurrys und eines nicht weniger guten und nicht weniger scharfen Gulaschs. Für angeheizte, gute Stimmung war also in allen Belangen gesorgt und einem vergnüglichen Abend stand nichts mehr im Wege.