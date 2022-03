Bischof Zsifkovics lädt zu Schweigemarsch in Eisenstadt

Nach dem Gottesdienst im Eisenstädter Dom am heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr lädt er daher zu einem Schweigemarsch und Lichtermeer ein.

Der Zug wird vom Martinsdom über den Hauptplatz und das alte Stadttor zum Friedensdenkmal und Mahnmal bei der Magdalenen-Kapelle führen, wo Kerzen platziert und ein Friedensgebot gesprochen werden. Zsifkovics startete außerdem einen Aufruf an die Gemeinden in der Diözese Eisenstadt, an den Kriegerdenkmälern Kerzen anzuzünden und auf diese Weise "ein burgenländisches Lichtermeer für den Frieden in der Ukraine" zu schaffen.

