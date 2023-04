Kunst zum Mitmachen und Staunen in offenen Häusern

Werbung

Dem Frühling den Regen austreiben oder zumindest mit Kunst die Sonne aufgehen lassen - das Versprechen wird in Eisenstadt am Sonntag eingelöst, wenn ab 11 Uhr der Umgang durch die Straßen zieht: weithin sichtbar, mit bunten Schildern, auffälltigen Figurinen und einem rundum bunten, offenen Programm. Denn die Kultur-Institutionen in der Landeshauptstadt bieten bei freiem Eintritt bis 17 Uhr einen Reigen an Eröffnungen und Performances.

An offenen Tafeln gibt es einen Festschmaus, die „Kunst-Demonstranten“ ziehen mit Musik durch die Straßen und passend zum Motto „O-Hanami“ gibt's spannende Ausstellungen, ein rundum feines Kinderprogramm, Udon, Gulasch, Wasser, Wein und Matcha, eine Kirschblütengeschichte, Kirschenkuchen und Kirschwasser.

Ausprobieren, staunen und genießen - so könnte das Motto ebenfalls lauten. Der Kunstverein Eisenstadt hat mit den einzelnen Einrichtungen als Partner wieder ein beachtliches Programm auf die Beine gestellt. Der Umgang setzt sich um 11 Uhr beim Österreichischen Jüdischen Museum in Bewegung, um 12.30 Uhr herum gibt's Grußworte von Petra Menasse-Eibensteiner vom Kunstverein Eisenstadt, Vizebürgermeister Istvan Deli und Junichiro Ohtaka, dem Gesandten der Japanischen Botschaft.

Mit der „Kunst-Demo“ durch die Straßen ziehen

Das Duo Nikolic/Heckel an Saxophon und Akkordeon und der V.O.I.C.E Chor Wien ziehen mit den Figurinen "Schlemmer & Os“, „O-Hanami-Demonstranten“ und Besucherinnen und Brsuchern durch Eisenstadt. Die teilnehmenden Häuser im Überblick: Tanzpassage Eisenstadt, Architektur Raumburgenland, FreuRaum, Kulturquartier32, Landesgalerie Burgenland, Kunstverein Eisenstadt, Schlossquartier & Schloss Esterházy.

Die Ganzkörper-Figurinen, konzipiert und ausgeführt von der Modedesignerin Ce Leste, personifizieren die Übergangszeit vom Winter zum Frühling und referenzieren formal auf das Triadische Ballett von Oskar Schlemmer (1888–1943). „Os“ wird von Blaudruck Koó eingekleidet. Gestaltung der Demonstrationsschilder zum Japanischen Kirschblütenfest (Hanami) von Clara Seipp in Zusammenarbeit mit Günter Schütter.

Wer den Umgang als Schildträger unterstützen möchte, kann sich unter der E-Mail umgang@menassemenasse.at melden oder kommt am 16. April kurz vor 11 Uhr zum Jüdischen Museum am Jerusalemplatz. Als Dankeschön gibt es eine Druckgrafik!

Infos zum Programm auf www.umgangfestival.at

