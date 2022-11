Leykam in Müllendorf vor Schließung?

Werbung

Es war die nächste Hiobsbotschaft für den Produktionsstandort: Nach Kludi in Hornstein kündigte auch Walsted-Leykam in Müllendorf eine „Umstrukturierung“, der ORF spricht unter Berufung auf die Gewerkschaft GPA-djp sogar von einer Schließung.

In dieser Klarheit will GPA-djp-Geschäftsführer David Schumacher die Berichte nicht bestätigen. Was aber stimmt: „Die Mitarbeiter wurden in einem Schreiben von der geplanten Umstrukturierung informiert“, so Schumacher. Derzeit laufen Verhandlungen zwischen Betriebsrat und Vertretern des mittlerweile britischen Unternehmens — nach eigenen Angaben in den Top drei der größten Druckereiunternehmen Europas. Um diesen nicht vorzugreifen oder sie negativ zu beeinflussen, hält man sich seitens der Gewerkschaft eher bedeckt.

Am Standort in Müllendorf sind 75 Leute beschäftigt. Wie viele von der Umstrukturierung betroffen sind, sei noch unklar. Zeitliche Fristen gebe es derzeit noch nicht. Jedenfalls habe die Gewerkschaft auch Verständnis für den Schritt: Während Hochglanzprospekte als „nicht mehr zeitgemäß“ gelten und die Aufträge zurückgehen, steigen die Produktionskosten enorm. Dennoch: „Wir hoffen auf eine gute Lösung“, so Schumacher.

