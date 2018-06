Die Raiffeisen-Bankstelle in Stotzing schließt mit 6. Juli. Durch die Vergrößerung der Teams in 17 anderen Bankstellen sollen die Berater mehr Zeit zur Kundenberatung haben. Schlankere Organisationsstrukturen sollen außerdem dem Konsumentenschutz dienen.

Die Stotzinger Kunden werden an die nächstgelegene Bankstelle in Leithaprodersdorf weitergeleitet. Der bisher zugeordnete Berater bleibt als bekannte Vertrauensperson erhalten.

Dazu bietet die Raiffeisenlandesbank Burgenland zusätzlich einen kostenlosen, wöchentlichen Shuttledienst zur Fahrt nach Leithaprodersdorf an. „Nicht nur in Bankstellen, sondern auch online hohe Professionalität im Bankgeschäft“ garantiert in diesem Zusammenhang Raiffeisen-Generaldirektor Rudolf Könighofer.