So schön war der Frauenkunsthandwerksmarkt in Eisenstadt

Am Wochenende präsentierten insgesamt 70 Künstlerinnen und Kunsthandwerkerinnen in der Orangerie des Eisenstädter Schlossparks ihre Kreationen. „In ganz Österreich gibt es nur sehr wenige Frauenmärkte in dieser Größenordnung. Mit dem Kunsthandwerksmarkt wollen wir in erster Linie weibliche Kreativität vor den Vorhang holen, aber es ist uns auch wichtig, dass diese Veranstaltung zum Erlebnis für die ganze Familie wird. Deshalb bieten wir auch in diesem Jahr wieder eine Kinderbetreuung an“, erklärte Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf bei der Eröffnung.

„Wir versuchen jedes Jahr eine bunte Mischung an Ausstellerinnen zusammenzustellen. Regionalität steht dabei ganz oben. Die Ausstellerinnen decken ein ganz breites Spektrum von Eigenproduktionen ab“, zeigte sich Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf begeistert.

Große Produktpalette und Tombola für „Pink Ribbon“

Die Produktpalette reicht von Schmuck und Textil über Deko und Haushaltswaren bis hin zu Kosmetik und Tierzubehör. Auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz bei zahlreichen Aussteller*innen, die mit Granola, Edelbränden, Likören, Ölen, Chutneys und Gewürzen über Weine und Kaffee bis hin zu Pilz- und Fichtenwipferlprodukten locken. Abgerundet wird das kulinarische Angebot durch Foodtrucks von Grünstoff und Picknick.

Auch in diesem Jahr steht die Glücksrad-Tombola wieder ganz im Zeichen von „Pink Ribbon“. Die Einnahmen der Tombola gehen an die Selbsthilfegruppe „Im Heute leben“, seit über 20 Jahren Ansprechpartnerin in besonders schwierigen Zeiten für an Krebs erkrankte Menschen und deren Angehörige.

Um entspannt gustieren, probieren und einkaufen zu können, gab es an beiden Tagen ganztägig eine Kinderbetreuung durch die Kinderfreunde Burgenland.