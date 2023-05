Drohungen in Justizanstalt Eisenstadt: Häftling eingewiesen

Der 52-jährige gebürtige Ungar wurde bereits sechsmal verurteilt, zuletzt vom Landesgericht Eisenstadt zu zweieinhalb Jahren Haft. Zusätzlich muss er ein halbes Jahr Haft aus einer früheren Verurteilung verbüßen. Seiner Meinung nach erfolgten alle Verurteilungen zu Unrecht. Seine Unschuld will er seither mit Unterstützung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte beweisen.

Bei Besuchen seiner Mutter in der Justizanstalt Eisenstadt, in Briefen und bei Telefonaten äußerte der Häftling von Jänner bis Mai 2022 ernstzunehmende Drohungen, die sich an die Ex-Frau des Häftlings richteten.

„Die ukrainische Mafia in Gang gesetzt“

Er habe, behauptete der Häftling, im Gefängnis die „Creme de la Creme“ der ukrainischen Mafia kennengelernt. Am 1. Mai 2022 soll er angekündigt haben, er werde seine Ex-Frau durch die ukrainische Mafia umbringen lassen. Am 3. Mai 2022 soll er nachgesetzt haben, er habe die „ukrainische Mafia in Gang gesetzt und es werde wie ein Unfall aussehen“.

„Die Familie des Häftlings ist sensibilisiert und nimmt das ernst“, sagte Staatsanwältin Beatrix Resatz.

Die Mutter des 52-Jährigen und dessen Ex-Frau hatten bei einer früheren Verhandlung vor Gericht geschildert, dass Beschuldigte vor Jahren gedroht habe, den Bruder seiner ersten Frau durch die Mafia umbringen zu lassen.

Wenig später sei dieser Mann unter ungeklärten Umständen verstorben.

In der Justizanstalt auf Beamten losgegangen

Wegen der nunmehr geäußerten Drohungen wurde ein Unterbringungsantrag gestellt, ein zweiter Unterbringungsantrag erfolgte wegen eines Vorfalls im Oktober 2022 in der Justizanstalt Stein, wo der 52-Jährige nach einem Arztbesuch bei der Rückkehr in den Haftraum auf einen Justizwachebeamten losgegangen sei.

Der Häftling habe, so die Staatsanwältin, eine wahnhafte Störung entwickelt. Es bestehe die Gefahr, dass er auf freiem Fuß Tathandlungen mit schweren Folgen begehen werde.

Die Ermittlungen der Behörden gegen ihn bezeichne der Häftling als Verfolgungskomplott, der 52-Jährige erstattete sogar Anzeigen wegen Amtsmissbrauchs gegen Richterinnen und sie selbst, so die Staatsanwältin.

Zur Staatsanwältin: „Werde Sie in Rente bringen“

Während der Verhandlung drohte der Verdächtige in Richtung der Staatsanwältin: „Ich werde Sie in Rente schicken!“

Der Prozess rund um die beantragte Einweisung gestaltete sich schwierig wie schon frühere Verhandlungen gegen den 52-Jährigen.

„Heute habe ich Nagel und Kopf mitgenommen und werde es heute zusammenschmieden“, kündigte der Häftling gleich zu Beginn an.

Er stellte einen Antrag, sich mit seinem Anwalt beraten zu dürfen, weil ihm ein persönliches Gespräch in der Justizanstalt Stein, wo er untergebracht war, nicht ermöglicht worden sei.

Richterin ermahnte den Häftling

Nach dieser Beratung setzte der 52-Jährige gleich dazu an, groß auszuholen: „Es ist ein riesengroßes Puzzle seit 2014“, sagte er und begann in seinen mitgebrachten Aktenordnern zu blättern

„Ich möchte, dass Sie meine Fragen beantworten“, ermahnte ihn Richterin Doris Halper-Praunias, die ihn gefragt hatte, ob er die von der Staatsanwaltschaft geschilderten Telefonate mit seiner Mutter geführt habe.

„Ich hatte schon mit dieser Frau telefoniert“, sagte der Verdächtige. „Ich wollte Wäsche haben, Unterhosen, Socken.“

Drohanrufe: „Es ging nur um das Wäschepaket“

Das Telefonat habe nur das Wäschepaket betroffen, sagte er. Und einmal habe er seine Mutter wegen des Muttertags angerufen. Über seine Ex-Frau habe er nicht mit seiner Mutter gesprochen.

Bereits Ende August 2022 hatte ein Prozess stattgefunden. Schon damals hatten die Mutter und die Ex-Frau des Verdächtigen bestätigt, dass die angeklagten Drohungen geäußert wurden.

Sie habe diese Informationen ihres Sohnes an ihre Ex-Schwiegertochter weitergeleitet, so die Mutter des Angeklagten im August 2022. „Ich wollte sie warnen“, sagte die Frau. „Wie kommen meine Enkel dazu, dass ihr Vater ihre Mutter umbringen will? Das ist schrecklich!“

Sachverständiger stellte psychische Erkrankung fest

Die Richterin hatte nach diesem Prozess einen psychiatrischen Sachverständigen beauftragt, ein Gutachten über den Verdächtigen zu erstellen.

Das Gutachten ergab, dass der Mann an einer geistig-seelischen Abartigkeit leidet.

Aufgrund dieses Gutachtens wurde der 52-Jährige von einem Schöffensenat nunmehr in eine forensisch-therapeutische Einrichtung eingewiesen.

Der Verdächtige reagierte wie schon bisher: Er verlangte, dass alle bisherigen Strafverfahren gegen ihn neu aufgerollt werden. Diese Urteile sind jedoch bereits rechtskräftig.

Gegen die Einweisung will sich der Häftling nun neuerlich wehren: Er kündigte eine Nichtigkeitsbeschwerde an. Das Urteil ist somit nicht rechtskräftig.

