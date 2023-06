Fertörakos: Hafen öffnet teilweise

Vergangene Woche sorgte der ungarische Bau- und Verkehrsminister János Lázár für Verwuderung und Ärger bei Naturschützern und zog damit auch gleich zwei weitere Anzeigen auf sich (die BVZ hat berichtet).

Nun die nächste überraschende Ankündigung – die in Ungarn als Reaktion auf die Klagen und wohl auch auf die Berichte darüber gelesen wird. Nachdem das Areal mittlerweile zwar nicht mehr so großräumig wie in den vergangenen Jahren abgesperrt war, folgen nun auch tatsächliche Öffnungsschritte. Zuletzt waren nur die Absperrgitter weiter Richtung See gerückt.

Der nördliche Teil des Areals (siehe Foto) soll für Boot geöffnet werden. Damit könnten Fischer und Segler „vorübergehend“ wieder von Ungarn aus in See stechen. Damit dürfen zumindest die zwei Gruppen, die am meisten Druck auf die Politik ausüben und auch weiterhin ihre Gebühren bezahlen müssen, wieder an den Neusiedler See. Die Anlegeplätze sind der einzige Teil des Areals, der bereits fertiggestellt ist. Strom soll es nach Informationen von Anrainern bisher noch nicht geben – was sich nicht unabhängig überprüfen lässt – ebenso Sanitäranlagen.

Bekanntgegeben wurde die Öffnung in einem Social Media Video des FIDESZ-Politikers gemeinsam mit dem Soproner Bürgermeister Ciprián Farkas. Dabei betonte er auch nochmals, dass Ungarn das Projekt sehr wohl umsetzen werde. „Das Projekt darf kein Torso bleiben, sondern muss fertiggestellt werden“, so der Minister.