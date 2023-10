Bella Arpad: Schießbefehl verweigert, Weltgeschichte geschrieben

Unzählige Orden, Ehrungen und Auszeichnungen hat Bella Arpad mittlerweile bekommen, stand bei Verleihungen in Berlin neben Größen wie dem letzten Staatsoberhaupt der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, und wurde - vor allem im Westen - als Held gefeiert. In diese Situation ist der ehemalige Offizier des Grenzschutzes allerdings eher hineingestolpert, in dem er spontan sein Leben oder zumindest seine Freiheit riskierte.

„Ich habe in diesem Moment nicht als Offizier, sondern als Mensch gehandelt.“ Vom einstündigen Gespräch bleibt vor allem dieser Satz hängen. Eigentlich wollte Arpad nur seinen Hochzeitstag in Brennberg feiern, musste dann aber doch in den Dienst - und prägte mehr oder weniger zufällig das Weltgeschehen mit einer spontanten Entscheidung.

Paneuropäisches Picknick als Sargnagel des Eisernen Vorhangs

1989 waren die Zerfallserscheinungen im realsozialistischen Ungarn schon an allen Ecken und Enden spürbar. „Es war eine ungewisse Zeit. Niemand wusste, wie es weitergeht“, erklärt Arpad während er seine Orangenlimonade in einem Soproner Café eines Mattersburger Unternehmers trinkt - aus einem von der EU vorgeschriebenen Papierstrohhalm. Zu Zeiten des paneuropäischen Picknicks war noch nicht absehbar, ob man im Jahr 2023 dem Westen oder Moskau näherstehen würde.

Im Vorfeld des paneuropäischen Picknicks, bei dem rund 700 DDR-Bürger illegal über Ungarn nach Österreich und weiter nach Westdeutschland emigrierten, war man in Ungarn des Grenzschutzes schon Leid. Während die sozialistischen Nachbarstaaten heftig protestierten, spielte man in Ungarn schon mit dem Gedanken, die Grenze zu öffnen. Vor jenem 19. August gab es in Ungarn - freilich unter höchster Geheimhaltung - kein großes Interesse daran, Menschen daran zu hindern, vom Osten in den Westen ausreisen. Damals gab es noch einen aufrechten Schießbefehl: bei ignorieren der Anweisungen der Grenzwache, sollten zuerst Warnschüsse, bei aktiver Gegenwehr dann scharfe Schüsse abgegeben werden.

Und eigentlich hätte Bella Arpad gar nicht an der Grenze stehen sollen - als Offizier hätte er am Wochenende eigentlich frei gehabt. Da höherrangigen Beamten allerdings damit gerechnet hatten, dass es zu versuchten Grenzübertritten kommen würde, musste Arpad beim sogenannten Paneuropäischen Picknick bei Sopronkohida seinen Dienst verrichten. Es hatte sich eine Delegation der ungarischen Partei MDF angemeldet - jene Partei, die 1990 die ersten Wahlen nach Zusammenbruch des Realsozialismus in Ungarn bildete.

Die Oppositionellen hatten mit Erlaubnis des ungarischen Staates ein gemeinsames Fest mit St. Margarethen organisiert. Geplant war, dass die Delegation gemeinsam mit österreichischen Vertretern von Sopron ins Burgenland marschieren, dort mit Blasmusik empfangen werden, und schließlich gemeinsam mit den Österreichern zu einem Abschlussfest zum heute bekannten Platz hinter der Grenze zurückkehren sollte.

Schießbefehl verweigert und vermutlich viele Leben gerettet

Doch es kam dann anders. Der Weg von Sopron zur Grenze geht leicht bergauf, wenn dort heute ein Auto fährt, sieht man es langsam am Horizont auftauchen. So war es auch an jenem 19. August, nur mit hunderten Menschen statt Autos. Es kamen viel mehr Menschen als angekündigt, darunter auch Eltern mit Kleinkindern und nicht, was sich Arpad unter einer Partei-Delegation vorgestellt hatte. „Als die ersten Köpfe am Horizont auftauchten, wusste ich gleich: Wenn die über die Grenze wollen, können wir sie nicht daran hindern.“ Der Offizier war lediglich mit einer Hand voll Grenzschützer im Einsatz.

So kam es dann auch zu jenen Szenen Grenzzaun, die man heute noch von den historischen Aufnahmen kennt. Hunderte Menschen, dicht gedrängt, strömten zum Grenztor und drängten den Offizier dazu, sich zu entscheiden: Sollte er einen Warnschuss abgeben und eine Massenpanik mit ungewissen Folgen riskieren riskieren?

Unter einer Delegation an MDF-Politikern hätte sich Bella Arpad etwas anders vorgestellt als Mütter mit Kindern am Arm. Foto: Tamás Lobenwein, zur Verfügung gestellt von der Stiftung Paneuropäisches Picknick’89, Peter Wagentristl

In jener Situation entschied Arpad, wie er sagt, eben „als Mensch und nicht als Offizier“, und ließ die Menschenmenge passieren. Und ihm war klar: wenn der restliche Tross nachrückt, wird man auch diese Menschen nicht an der Ausreise hindern können, ohne schwerwiegendes menschliches Leid in Kauf zu nehmen. So stolperte der heute 77-Jährige in eine weltgeschichtlich relevante Rolle, obwohl er eigentlich nur seinen Hochzeitstag feiern wollte.

Im burgenländischen Radio hatte seine Frau die Ereignisse an der Grenze mitverfolgt. Ihren Gatten empfing sie an jenem Abend mit den Worten: „Jetzt musst du ins Gefängnis.“ Tatsächlich hätte Arpad nach damals geltendem Recht eine harte Strafe erwartet. Doch die Anzeige zögerte sich hinaus, der Prozess detto.

Auch für ihn waren die folgenden Wochen und Monate von Ungewissheit geprägt: Wie würden seine Vorgesetzten reagieren? Kommen Rügen aus dem Innenministerium? Wie verhält sich die Sowjetunion nach diesem ersten Bröckeln des Eisernen Vorhangs? Es geschah: nichts. Der Vorfall wurde in Ungarn achselzuckend hingenommen. „Damit war klar, dass die Grenze in dieser Form Geschichte ist.“ Der Erosionsprozess nahm seinen Lauf. Die Erfolgsquote der illegalen Grenzübertritte von Ost nach West stieg von drei Prozent auf nahezu hundert.

Buch über die Ereignisse im Jahr 1989

Mit September wurde die Grenze dann offiziell geöffnet, der Prozess gegen Arpad war somit hinfällig, die Klage wurde fallengelassen. Sogar das berühmte Foto von Außenminist er Alois Mock und seinem ungarischen Pendant Gyula Horn beim Grenzzaun bei Klingenbach ist genaugenommen ein Fake, zumindest aber eine Inszenierung: der Grenzzaun war zu dem Zeitpunkt, als er plakativ durchtrennt wurde, bereits großteils abgebaut und hatte keine Bedeutung mehr. Frühere Fotos ohne die beiden Spitzenpolitiker verfehlten aber den Effekt, wie Fotograf Bernhard Holzner später erklärte.

„Seit 34 Jahren schreibe ich an diesem Buch“, erklärt Bella Arpad mit seinem neuen Werk im Arm. Die letzten 15 Jahre hat der Pensionist ausschließlich seinem autobiographischen Werk über das Paneuropäische Picknick, seine Vorgeschichte und Folgen gewidmet. Eine deutsche Übersetzung ist derzeit in Arbeit. Als Zeitzeuge ist es Bella Arpad ein Anliegen, den Menschen auf beiden Seiten der Grenze die historischen Ereignisse von damals näherzubringen.