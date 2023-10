Hornstein kämpft um Pflegezentrum

Wer die Hornsteiner Gemeindepolitik verfolgt oder regelmäßig die BVZ liest, weiß: Das Verhältnis zwischen den beiden Gemeinderatsfraktionen in Hornstein könnte besser sein, freundlich formuliert. Nachdem Vize-Bürgermeister Rainer Schmitl mit ungewohnter Kritik an seinen Parteifreunden in Land und Nachbargemeinde aufhorchen ließ – was an sich schon ungewöhnlich ist –, pflichtete ihm Bürgermeister Christoph Wolf im Namen der Gemeinde bei und sprach sich ebenfalls für einen Pflegestützpunkt in Hornstein aus.

Getrennt in den Farben, (fast) vereint in der Sache

Hornsteins Vize-Bürgermeister Rainer Schmitl (SPÖ). Foto: SPÖ

Aber der Reihe nach. Ausgelöst wurde die Debatte durch Diskussionen in der Nachbargemeinde Wimpassing über den Standort für den geplanten Pflegestützpunkt. Hornsteins SPÖ-Chef meldete sich daraufhin mit Kritik an der Standortwahl des Landes. Hornstein sei „bei der Pflegeversorgung angemessen zu berücksichtigen, vor allem da bereits seit 2016 sowohl Grundstück als auch Infrastruktur für eine Pflegeeinrichtung in idealer Lage bereitstehen.“

Mit dem Areal der ehemaligen Bandfabrik habe Hornstein seit 2016 „den idealen Standort“. Dass sich das Land für Wimpassing und gegen Hornstein entscheide sei „logisch nicht nachvollziehbar.“

Auch für den türkisen Ortschef ist es „unerklärlich“, warum Hornstein trotz des geeigneten Standorts leer ausgeht. „Mit dem medizinischen Kompetenzzentrum vereint der Standort Apotheke und Ärzte und liegt zentral im Leithaland mit guter Anbindung an die öffentliche Infrastruktur“, so Wolf in einer Gemeindeaussendung.

Bürgermeister Christoph Wolf mit der neuen E-Tankstelle bei der Volksschule - die bereits vierte in Hornstein. Foto: Marktgemeinde, Peter Wagentristl

Dabei hatte das Land 2019 sogar Pläne für den Neubau eines Seniorentageszentrum präsentiert (die BVZ hat berichtet). Wie auch sein Vize habe Wolf diesbezüglich einen Termin beim zuständigen Landesrat Leonhard Schneemann gehabt, aber „ohne Erfolg.“

Auf BVZ-Nachfrage präzisiert Wolf, welche Motive er hinter der Entscheidung des Landes vermutet. Wenig überraschend: Parteipolitik. Zur Veranschaulichung: Wimpassing hat 1.734 Einwohner, Hornstein 3.270. Wimpassing hat einen SPÖ-Bürgermeister, Hornstein einen türkisen Ortschef – der noch dazu zuletzt vom Landeshauptmann persönlich gemeindepolitische Kritik ausgerichtet bekam.